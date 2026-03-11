青年盃田徑賽》400跨欄破大會 林仲威「13步」待解封

林仲威（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕已達標名古屋亞運的林仲威，昨在新北市青年盃全國田徑公開賽公開男子400公尺跨欄決賽，以49秒82打破大會紀錄，他正嘗試13步跨欄，盼增加在亞運的競爭力。

彭名揚（記者林岳甫攝）

22歲的林仲威是去年亞錦賽銅牌，並在台灣公開賽以生涯最佳的49秒跨過名古屋亞運參賽門檻49秒50，今年賽季能利用比賽修正技術，挑戰更好的成績。

昨北部地區陰雨綿綿，林仲威不敢用13步跨欄，暫維持習慣的14步，仍遙遙領先奪金，陳建榮50秒24獲得銀牌，成都世大運金牌、全國紀錄保持人彭名揚52秒29摘銅。

林仲威透露，自己速度不如陳建榮、彭名揚出色，想縮短欄架間的步伐，從14步改為13步，如果改造成功，成績有機會再突破。

彭名揚摘銅牌

續拚亞運達標

巴黎奧運遇嚴重傷勢的彭名揚，歷經開刀、復健，本季傷癒復出在港都盃、青年盃參加最熟悉的400跨欄，昨看到自己成績，他苦笑表示，「這成績不行，比我2018年剛轉跨欄時還差。」

亞運達標截止日為6月15日，彭名揚坦言，依現在狀況要達標真的有難度，所以得閉關猛練，「我會把自己操死，看能否喚醒死去的身體記憶，並把握最後3個月約5場賽事，努力拚達標。」

