經典賽》國家隊主帥3連戰 曾豪駒宣告畢業

經典賽台灣隊總教練曾豪駒宣布從國家隊「畢業」，雖然本屆未能率隊晉級8強，擊敗南韓的奮戰精神仍感動所有人。（資料照，記者陳志曲攝）

從12強起步 723天歷經3大賽

〔記者倪婉君／台北報導〕從2024年3月18日確定接下台灣隊兵符，曾豪駒歷經12強賽冠軍、經典賽資格賽晉級，到本屆經典賽以2勝2敗於預賽止步的3次國際賽執教，昨在返台之前用「畢業」兩字表示將從國家隊總教練卸任，結束723天的寶貴旅程。

現年46歲的曾豪駒是在前年3月由中職領隊會議推舉擔任12強教頭，之後經由選訓會議通過確任，正式展開他擔任國家隊教頭的新旅程。從一開始不被外界看好，曾豪駒在前年11月率隊拿下一級國際賽事的首座冠軍後，聲望達到高峰，去年2月他續掌兵符再率台灣在經典賽資格賽以2勝2敗拿下正賽門票，如今則選在台灣隊結束4場經典賽預賽後，宣布從國家隊「畢業」。

「感謝這三次的經驗，讓我視野開闊」，曾豪駒表示要感謝的人很多，也謝謝中職會長蔡其昌讓自己有機會當上國家隊總教練，「要感謝每位參與其中的教練、選手與後勤團隊，一起打造每次的故事與歷史，這一切都是很寶貴的回憶。」

重掌樂天一軍 是卸任原因之一

曾豪駒在前年接受國家隊任命時的身分是樂天桃猿二軍總教練，今年他已重新接掌樂天一軍兵符，據悉也是他決定從國家隊卸任的原因之一。曾豪駒也特別感謝球迷一路相挺，「棒球讓你我更加凝聚，也期待大家今年球季踴躍進場為喜愛的球隊加油」。樂天副領隊礒江厚綺則表示，尊重曾總的決定，也感謝他這幾年率台灣隊打出好成績。

總教練接班人 首要挑戰明年12強賽

明年擴編為16隊參加的世界12強賽事，將是台灣隊眼前最近的一級國際賽事，在曾豪駒確定請辭後，勢必將由其他人才領軍Team Taiwan，屆時台灣隊除了要尋求連霸，目標更放眼爭取奧運門票。2028年奧運棒球項目維持6隊規模，台灣若未爭取到明年12強的亞洲最高名次，最後途徑就是後年3月之前舉行的最終資格賽。

曾豪駒執掌台灣隊戰績

