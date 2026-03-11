經典賽》鎮隊之寶陳冠宇 高掛國家隊戰袍

陳冠宇（中）在本屆經典賽留下國家隊戰袍最後身影。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕前年第3度入選世界12強賽國手，陳冠宇接受本報採訪時就說：「這或許是我最後一次參加國家隊。」這次再披經典賽戰袍之前，他更在婉拒後才點頭加入。如今台灣首次在經典賽史擊敗南韓的美好一仗打完後，35歲的陳冠宇正式宣布從國家隊引退。

陳冠宇是本屆經典賽台灣隊唯一各參加3屆經典賽和12強賽兩大國際賽的球員，從2019年12強賽到2023年經典賽，再到2024年12強賽，總計出賽14場共投12局只被敲出4支安打，飆出18次三振失1分，防禦率僅0.75，成為牛棚堅強後盾。

本屆唯一未上場

「因為隊友很出色」

原本這次陳冠宇想把機會讓給年輕後輩，但在台灣隊總教練曾豪駒再三邀約下，他決定再披一次國家隊戰袍，卻也意外成為本屆唯一未上場的台灣球員，他表示：「沒有上場是因為隊友很出色。」

台灣隊8日在延長賽擊敗南韓後，不少球員都激動落淚，陳冠宇用手拭淚的模樣令人難忘，他也選擇在前晚南韓打敗澳洲，台灣隊確定無緣晉級後，發長文宣布從國家隊引退，高掛打了20年的CT戰袍。

各級國手資歷20年

用美好一仗畫句點

「我很開心也很滿足，謝謝你們的努力，讓我可以贏球帶著最完美的句點結束國家隊。」陳冠宇今凌晨隨台灣隊返抵國門，也確定是他最後一次以國家隊選手的身分現身，未來要讓後輩繼續寫Team Taiwan的故事。

