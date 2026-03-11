自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

經典賽》鎮隊之寶陳冠宇 高掛國家隊戰袍

2026/03/11 05:30

陳冠宇（中）在本屆經典賽留下國家隊戰袍最後身影。（資料照，記者陳志曲攝）陳冠宇（中）在本屆經典賽留下國家隊戰袍最後身影。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕前年第3度入選世界12強賽國手，陳冠宇接受本報採訪時就說：「這或許是我最後一次參加國家隊。」這次再披經典賽戰袍之前，他更在婉拒後才點頭加入。如今台灣首次在經典賽史擊敗南韓的美好一仗打完後，35歲的陳冠宇正式宣布從國家隊引退。

陳冠宇是本屆經典賽台灣隊唯一各參加3屆經典賽和12強賽兩大國際賽的球員，從2019年12強賽到2023年經典賽，再到2024年12強賽，總計出賽14場共投12局只被敲出4支安打，飆出18次三振失1分，防禦率僅0.75，成為牛棚堅強後盾。

本屆唯一未上場

「因為隊友很出色」

原本這次陳冠宇想把機會讓給年輕後輩，但在台灣隊總教練曾豪駒再三邀約下，他決定再披一次國家隊戰袍，卻也意外成為本屆唯一未上場的台灣球員，他表示：「沒有上場是因為隊友很出色。」

台灣隊8日在延長賽擊敗南韓後，不少球員都激動落淚，陳冠宇用手拭淚的模樣令人難忘，他也選擇在前晚南韓打敗澳洲，台灣隊確定無緣晉級後，發長文宣布從國家隊引退，高掛打了20年的CT戰袍。

各級國手資歷20年

用美好一仗畫句點

「我很開心也很滿足，謝謝你們的努力，讓我可以贏球帶著最完美的句點結束國家隊。」陳冠宇今凌晨隨台灣隊返抵國門，也確定是他最後一次以國家隊選手的身分現身，未來要讓後輩繼續寫Team Taiwan的故事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中