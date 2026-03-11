自由電子報
體育 即時新聞

經典賽》陳傑憲致敬英雄 我們的故事足夠動人

2026/03/11 05:30

陳傑憲在台韓戰負傷上陣拚戰，成就台灣隊重大勝利。（資料照，記者陳志曲攝）陳傑憲在台韓戰負傷上陣拚戰，成就台灣隊重大勝利。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕「辛苦了Team Taiwan！」台灣隊長陳傑憲本屆經典賽首戰就遭觸身球砸中左手指骨裂，但仍展現為國奮戰的企圖心，更在對南韓關鍵一戰代跑並奮不顧身撲向三壘、最後跑回致勝分，昨在全隊搭機返台之前他向國家隊說聲辛苦了，並感性寫下：「有些故事雖然不完美但足夠動人。」

台灣隊長傷1指

奮不顧身貢獻重大1分

陳傑憲在前年世界12強賽以累計15支安打和6成25的打擊率，不但助台灣隊拿下一級國際賽事首冠，也抱回最有價值球員、最佳防守球員和全明星世界隊外野手3項大獎；本屆經典賽，陳傑憲因首戰對澳洲就受傷，只留下3打席，保送和觸身球各1次的紀錄，但得分欄的「1」卻成為英雄勳章，那代表他幫助台灣在延長賽第10局以5：4擊敗南韓的重大1分，也是本屆「足夠動人」的經典時刻。

安排週五就醫

初判至少休息6至8週

只是陳傑憲去年季前才和統一獅簽下10年2億的中職史上最大合約，勢必趕不上獅隊在29日於亞太成棒主球場的主場開幕戰。獅隊領隊蘇泰安這次也在東京巨蛋全程觀看台灣隊4場預賽，他表示已安排陳傑憲週五上午到高雄長庚醫院，追蹤骨裂傷勢與後續復健進度規畫，另外也會安排手腕舊傷治療。

蘇泰安表示，儘管須由醫師評估才能確認復出的時間，但初步判斷至少要休息6至8週，「目前已請傑憲好好養傷及休息。」

