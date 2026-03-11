自由電子報
辜仲諒見證對韓勝利 將不計一切提升台灣隊打擊實力

2026/03/11 05:30

棒協理事長辜仲諒（左二）在對韓賽前為台灣英雄打氣。（棒協提供）棒協理事長辜仲諒（左二）在對韓賽前為台灣英雄打氣。（棒協提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕參加第6屆世界棒球經典賽的台灣隊昨天深夜從東京返國，許多民眾和球迷都前往桃園機場接機。賽事期間全程陪同球隊的棒協理事長辜仲諒表示，首次在經典賽擊敗南韓是一場非常痛快、感到驕傲的勝利，台灣隊打擊仍有提升空間，他將不計一切提升台灣隊打擊實力，並全力投入五級棒球發展。

辜仲諒本屆賽前特別飛往日本，陪同台灣隊征戰東京巨蛋，還與世界棒球經典賽公司總裁史莫交換意見，他在對南韓賽前勉勵台灣隊，強調身穿國家隊球衣的榮譽感，期待選手全力以赴、維護台灣的尊嚴，最終見證經典賽舉辦20年來，台灣首次扳倒南韓的歷史性一刻。

肯定選手韌性與拚勁

辜仲諒也在擊敗南韓賽後，肯定選手用生命打球的拚勁，讓世界看見「永不放棄」的台灣棒球精神，儘管台灣隊最終無緣晉級8強，但球員在比賽過程的奮戰與韌性仍贏得全民掌聲，他表示，儘管預賽已經結束，希望廣大球迷持續關注台灣五級棒球發展，力挺台灣隊在下一場國際賽展現台灣棒球的自信與實力。

全力投入五級棒球發展

世界棒壘球總會資深技術人員本屆賽事全程觀賽，辜仲諒引用多名長年觀察台灣隊戰力的國際球探意見指出，台灣隊打擊仍有提升的空間，這次打擊能發揮的強棒多倚靠具美職經驗的球員，反觀投手則是表現超群，守備也是一流。他不諱言，攻擊是最好的防守，他將不計一切提升台灣隊打擊實力，並全力投入五級棒球發展，安排國內資深教練及技術委員探討如何提高台灣球員的打擊能力。

