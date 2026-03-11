經典賽》美國隊長再開轟 8強提前到手

賈吉3局下敲出2分砲，率美國隊拿下3連勝提前晉級。（法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕美國隊長賈吉繼本屆經典賽預賽首打席後再次開砲，帶領打線在3局下攻出5分大局，率隊以5：3力挫墨西哥拿下3連勝，提前晉級8強複賽，今天若擊敗義大利將以4戰全勝登上B組第1。多明尼加、委內瑞拉同日以3連勝攜手出線，兩隊將在明天爭奪D組第1，敗隊在8強複賽將遭遇Ｃ組第1日本。

賈吉首戰對巴西1局上就轟出2分彈，昨3局下再次幫助美國以2：0先馳得點，安東尼在1出局一、二壘有人時跟上3分彈，以21歲成為隊史經典賽最年輕開轟打者，美國靠這2發全壘打轟下5分奠定勝基。墨西哥在杜蘭單場雙響帶動下，從美國第3任投手波伊德手上追回3分，去年短暫來台效力味全龍的鎛銳先發2局，雖被打2安有3次保送，但未掉分。

同以3連敗提前淘汰的英國與巴西昨交手，英國在洋基球星奇澤姆2安、3分打點帶動下以8：1獲勝，確保下屆不用打資格賽，巴西跨屆7連敗，隊史首勝仍未開張。

D組雙強多明尼加、委內瑞拉各以10：1勝以色列、4：0勝尼加拉瓜，同日以3連勝攜手晉級8強，明天正面對決未演先轟動；尼加拉瓜連2屆在分組預賽都是0勝4敗，隊史首勝仍未開張，跨屆8連敗打破中國保持的經典賽最長連敗紀錄，下屆將從資格賽打起。

