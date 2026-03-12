自由電子報
體育 即時新聞

經典賽戰力現形 解方在中職底氣

2026/03/12 05:30

經典賽台灣隊本屆在預賽止步，賽史6屆參戰，僅2013年晉級8強。（資料照）經典賽台灣隊本屆在預賽止步，賽史6屆參戰，僅2013年晉級8強。（資料照）

台灣隊戰績慘淡

台灣隊將面對的一級國際賽台灣隊將面對的一級國際賽

參賽6屆、5屆淘汰

〔特派記者羅志朋／日本東京報導〕台灣隊扳倒宿敵南韓取得WBC史上對戰首勝，無奈仍遭淘汰，過去6屆經典賽就有5屆在預賽淘汰，戰績7勝14敗，更打過2次資格賽，2013年排名第8已是隊史最佳戰績，在全球最頂級的國際賽事，台灣並沒有輝煌戰績，激情過後，更應省思。台灣隊長陳傑憲返台前也感嘆，「這次的表現不是太理想，但相信幾年過後，我們會變得更強。」

經典賽由大聯盟主辦，開放40人名單球員參賽，台灣混血好手「費仔」費爾柴德、張育成、鄭宗哲、林子偉都具大聯盟資歷，但嚴格來說，他們並未站穩大聯盟，也沒有亮眼成績單，即使這屆經典賽有近半數旅外球員助陣，台灣依舊鎩羽而歸。

中職強投震撼教育

見識與頂尖之距

經典賽讓台灣球員看到世界有多大，去年2月資格賽台灣首戰對西班牙大比分落敗、遭尼加拉瓜完封，最終戰將士用命才扳倒西班牙晉級正賽，差點遭淘汰；台日戰推出鄭浩均先發，台灣教頭曾豪駒指出，徐若熙、古林睿煬旅日發展後，鄭浩均就是中職最好的投手，因此讓他投日本。

只是中職最好的投手，對日本先發1.2局狂失8分吞敗，創下台灣隊史單場單一投手最多失分紀錄，單局失10分則是賽史紀錄，經典賽宛如殘酷舞台，一連串重擊讓鄭浩均見識到，自己與世界的距離有多遠。

已返回日本軟銀的徐若熙也向日媒坦言：「看到大聯盟的選手，果然還是會感覺到自己的實力不足。」

這屆經典賽台灣隊獲得運動部近7000萬補助，集結中職、旅美、旅日好手外加費仔助陣，中職聯盟與6球團全力支援配合，外加台灣球迷把東京巨蛋變成「台北大巨蛋2.0」，絕對是史上各項後勤資源最充沛的國家隊，然而精銳盡出依舊無法打進8強，可見WBC強度有多高，絕非12強賽可比擬。

不能過度依賴旅外

須厚植土投實力

展望接下來2027年12強賽（將擴增為16強），以及可能參加2028年的「6搶1」奧運資格賽、2028年洛杉磯奧運，還有下一屆2030年經典賽，台灣不可能每次都寄望徐若熙、古林睿煬、孫易磊、林昱珉、林維恩、鄭宗哲無役不與，當務之急仍是提升中職整體競爭力，特別是本土先發投手戰力，不應該過度倚賴洋投，必須培養夠多先發土投，國際賽才有厚實戰力。

