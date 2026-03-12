自由電子報
體育 即時新聞

台灣隊下一戰 開搶奧運門票

2026/03/12 05:30

2027年世界12強賽排名最高的亞洲球隊，將直接取得洛杉磯奧運參賽資格。（資料照）2027年世界12強賽排名最高的亞洲球隊，將直接取得洛杉磯奧運參賽資格。（資料照）

〔特派記者羅志朋／日本東京報導〕WBC經典賽台灣與南韓、澳洲在C組預賽戰績同為2勝2敗，比較對戰失分率，台灣以些微差距不敵南韓遭淘汰，錯失晉級8強、前進邁阿密的機會，經典賽舉辦6屆以來台灣從未打到美國，展望兩年後的洛杉磯奧運，台灣仍有機會到美國熱戰，前提是必須拿到暌違20年的奧運門票，而精準分析下，日本、南韓應仍是台灣最大勁敵。

明年12強賽

衛冕成功可直達洛城

2028年洛杉磯奧運棒球項目有6席，除了地主美國保底一席，這屆經典賽排名最高的2支美洲球隊（不包含已取得門票的美國），將可取得洛杉磯奧運參賽資格。

另外，2027年世界12強賽排名最高的亞洲球隊，以及排名最高的歐洲或大洋洲球隊，各取得1張奧運門票，台灣不但要尋求12強衛冕，同時力爭奧運門票，屆時日本、南韓勢必精銳盡出，台灣要拿到門票的難度很高。

最後途徑

2028年6搶1資格賽

假設台灣隊無法透過明年12強賽取得奧運參賽資格，只剩最後一條途徑，就是預計在2028年3月舉辦的「6搶1」奧運最終資格賽，屆時將有2支亞洲、2支歐洲、1支非洲和1支大洋洲球隊參賽，也是難度指數很高的任務。

12強賽由世界棒壘球總會（WBSC）舉辦，不開放大聯盟40人名單球員參賽，上一屆台灣隊只有兩名旅外球員林昱珉和林家正，2027年12強賽或2028年「6搶1」奧運最終資格賽，能否找到更多旅外好手助陣不無疑問。

2008年台灣隊在「8搶3」奧運最終資格賽脫穎而出，順利取得北京奧運參賽資格，最終在8隊當中排名第5；如果台灣無法衛冕12強賽，排名在日本或南韓之後，「6搶1」的任務只會比當年「8搶3」更艱鉅。

