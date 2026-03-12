自由電子報
體育 即時新聞

經典賽》台灣隊返台 球迷雙分貝接機

2026/03/12 05:30

經典賽台灣隊昨凌晨抵台，隊長陳傑憲抱著兒子現身。（記者朱沛雄攝）經典賽台灣隊昨凌晨抵台，隊長陳傑憲抱著兒子現身。（記者朱沛雄攝）

〔記者林宥辰／桃園機場報導〕經典賽台灣隊倒吃甘蔗，先被澳洲、日本完封，後兩戰擊敗捷克、南韓，甚至完成經典賽史首次擊敗南韓壯舉，過程令球迷動容。昨凌晨12時許，台灣隊搭機返台，超過百位球迷集結機場，表達對台灣英雄歡迎，全隊並未受訪，球員也就地解散，任務結束。

逾百名球迷熱情迎接經典賽台灣隊。（記者朱沛雄攝）逾百名球迷熱情迎接經典賽台灣隊。（記者朱沛雄攝）

啟程返台前即宣告「畢業」的總教練曾豪駒，昨和中職會長蔡其昌先步出機場，受到球迷熱烈歡迎。賽前一天即刻救援遞補的張政禹、台韓戰開轟的張育成、關鍵短打成功的江坤宇，也都獲得球迷熱烈歡呼聲。

最後走出大廳的「台灣隊長」陳傑憲，和妻子、孩子一同走出，由於當時孩子已入睡，陳傑憲先是手勢示意球迷，現場球迷也配合安靜向陳傑憲說聲「辛苦了」，陳傑憲即揮手和球迷道別。台灣隊旅外選手除了海盜體系陳柏毓先返台外，都在東京就地解散各奔東西，盡速返回母隊備戰新球季。

明年12強賽台灣隊

將是新會長新教頭領軍

台灣隊下一個大賽，戰士們再度集結，將是明年11月的世界12強賽尋求衛冕，2024年奪下12強冠軍的台灣隊，蔡其昌擔任領隊，和曾豪駒都扮演靈魂人物。不過，蔡其昌會長任期到明年3月，教頭也會換人，屆時誰來掌舵台灣隊，備受關注，也受到球迷高度期待。

