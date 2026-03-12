經典賽》美國爆冷吞敗 晉級命運交給墨義戰

美國隊昨爆冷不敵義大利隊，晉級8強還有變數。（法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽冠軍呼聲最高的美國隊，昨被義大利單場狂敲3轟又發生低級失誤，終場以6：8爆冷吞敗，失去自力晉級機會，須等待今早B組墨義大戰賽果決定生死，被稱為「史上最強」的美國隊面臨隊史首次預賽止步的大危機。

美國隊前4局遭提爾、安東納奇和卡利亞諾內敲3轟，中繼投手凱勒又在第6局發生致命暴傳狂失3分，比分一度以0：8落後，即便後段比賽猛追，最終以2分差中止3連勝，巨大1敗就能影響晉級機會，讓美國教頭迪羅薩意想不到，他在賽前還以為3連勝就已晉級，殊不知被逼到可能3隊互咬的局面。

教頭承認誤判已進8強

只要今早墨西哥擊敗義大利，兩隊將跟美國隊戰成3勝1敗，將比較對戰失分率決定晉級2隊。美國須寄望義大利擊敗墨西哥，才能不靠計算失分率晉級8強，若是墨西哥贏球，美國隊須仰賴墨西哥打9局且得5分以上，失分率才能優於義、墨，因此存在極大變數。

迪羅薩坦言，自己賽前晉級8強的言論是說錯話，「我算錯了，對義大利輸球的話，失分、得分與出局數等所有數據都會影響排名⋯」

義大利爆冷擊敗史上最強美國隊，教頭塞維里直言這是他人生最美好的一天，「但我對球員的表現並不驚訝，我們是一支很有才華的球隊。」今早將推派王牌投手諾拉對上墨西哥，力拚4連勝分組第一晉級8強。

