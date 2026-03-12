NBA》艾德巴約單場飆83分 史上第2高

艾德巴約的紀錄夜，女友WNBA的超級球星威爾森也在場見證。 （法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕熱火明星中鋒艾德巴約昨單場狂砍83分，超越布萊恩的81分，寫下NBA史上單場第2高分紀錄，僅次於傳奇球星張伯倫的100分，率隊以150：129痛宰巫師，笑納6連勝。

僅次於傳奇球星

張伯倫的100分

艾德巴約手感火燙，半場打完已攻下43分，刷新個人得分新高，下半場延續火力，3節打完已進帳62分，超越詹姆斯的61分，締造熱火隊史單場最高得分紀錄。隨著他的得分紀錄突破70分，末節尾聲仍被留在場上，大幅領先的熱火也嘗試用犯規凍結時間，讓艾德巴約有更多得分機會，最後他靠著罰球拿下83分。

艾德巴約出賽42分鐘，全場43投20中，包含7顆三分球，進帳83分、9籃板、3助攻，但其中有36分是來自罰球。即使如此，他仍是NBA史上第3位得分突破80分的球員，超越湖人東契奇的73分，也是現役最高。

超越偶像布萊恩

「太不真實」

28歲的艾德巴約在2017年選秀會獲得熱火青睞，2024年入選年度防守第一隊，4度入選年度防守第二隊，被視為「守優於攻」的球員。如今證明自己的進攻能力，還超越偶像布萊恩，他表示，真的很想知道布萊恩會對他說什麼，「我想知道他會給我什麼評價，我一直很渴望跟他交流，能和從小崇拜的偶像並駕齊驅，真的太不真實。」

WNBA球星女友威爾森

在場見證

艾德巴約的紀錄夜，女友WNBA的超級球星威爾森也在場見證，她感性地說：「我看過他長時間的付出，清晨起床訓練、對自己的反思，這對他來說是一趟很不可思議的旅程，他說我是他的靈感來源，但他不知道，其實他給我多大激勵。」

