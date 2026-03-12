自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

NBA》艾德巴約單場飆83分 史上第2高

2026/03/12 05:30

艾德巴約的紀錄夜，女友WNBA的超級球星威爾森也在場見證。 （法新社）艾德巴約的紀錄夜，女友WNBA的超級球星威爾森也在場見證。 （法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕熱火明星中鋒艾德巴約昨單場狂砍83分，超越布萊恩的81分，寫下NBA史上單場第2高分紀錄，僅次於傳奇球星張伯倫的100分，率隊以150：129痛宰巫師，笑納6連勝。

僅次於傳奇球星

張伯倫的100分

艾德巴約手感火燙，半場打完已攻下43分，刷新個人得分新高，下半場延續火力，3節打完已進帳62分，超越詹姆斯的61分，締造熱火隊史單場最高得分紀錄。隨著他的得分紀錄突破70分，末節尾聲仍被留在場上，大幅領先的熱火也嘗試用犯規凍結時間，讓艾德巴約有更多得分機會，最後他靠著罰球拿下83分。

艾德巴約出賽42分鐘，全場43投20中，包含7顆三分球，進帳83分、9籃板、3助攻，但其中有36分是來自罰球。即使如此，他仍是NBA史上第3位得分突破80分的球員，超越湖人東契奇的73分，也是現役最高。

超越偶像布萊恩

「太不真實」

28歲的艾德巴約在2017年選秀會獲得熱火青睞，2024年入選年度防守第一隊，4度入選年度防守第二隊，被視為「守優於攻」的球員。如今證明自己的進攻能力，還超越偶像布萊恩，他表示，真的很想知道布萊恩會對他說什麼，「我想知道他會給我什麼評價，我一直很渴望跟他交流，能和從小崇拜的偶像並駕齊驅，真的太不真實。」

WNBA球星女友威爾森

在場見證

艾德巴約的紀錄夜，女友WNBA的超級球星威爾森也在場見證，她感性地說：「我看過他長時間的付出，清晨起床訓練、對自己的反思，這對他來說是一趟很不可思議的旅程，他說我是他的靈感來源，但他不知道，其實他給我多大激勵。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中