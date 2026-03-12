NBA》艾德巴約靠罰球狂刷分 含金量惹議

熱火明星中鋒艾德巴約單場狂砍83分，超越布萊恩的81分，寫下NBA史上單場第2高分紀錄。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕熱火球星艾德巴約昨對巫師狂砍83分，締造NBA史上單場次高得分紀錄，43罰36中的「含金量」引發熱議，儘管許多球迷批評他「靠罰球狂刷分」，公鹿「字母哥」亞德托昆波認為，結果遠比過程重要，何況將來不會有人記得他罰幾球。

字母哥：

用什麼方式取得不重要

「這簡直太不可思議了，充分體現他的努力。」公鹿昨不敵太陽苦吞2連敗，拿22分的亞德托昆波獲悉艾德巴約超越「黑曼巴」布萊恩的驚人火力後，直言紀錄就是紀錄，用什麼方式取得並不重要，尤其公鹿週五即將作客邁阿密，與熱火正面交鋒，「關鍵是他做到了，未來10年、20年、30年後，沒人會記得他罰多少球。就像你只知道布萊恩81分，張伯倫的100分。」

只不過，雙方第4節頻頻站上罰球線，巫師總教練基夫直言，當時比賽確實已失控，尤其熱火透過犯規戰術凍結時間，為艾德巴約爭取更多得分機會；反觀巫師則針對熱火其餘球員犯規，試圖阻些他改寫新猷，「我們盡量不讓他拿到球，但他仍獲得許多罰球，我確實無法解釋其中一些吹判。但必須承認，讓他手感如此火燙，問題其實出在我們身上。」

