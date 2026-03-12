女足亞洲盃》對戰中國前夕 喊台灣加油被趕出場

亞足聯做法不一，有些球迷攤開國旗應援並未被勸阻。（法新社）

足壇：亞足聯警告意味濃

有觀眾只是舉我愛台灣的扇子就被沒收。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣隊前天在亞洲盃女足賽3：1力退印度，以分組第2晉級8強，不過在觀眾席帶動球迷高喊「台灣加油」的前男足總教練陳貴人，卻被大會趕出場外，引發各界熱議，國內足壇人士認為台灣14日將在8強戰對決中國，亞足聯此舉警告意味濃厚。

台灣女足前晚在雪梨迎戰印度隊，前男足總教練陳貴人在觀眾席帶領球迷高喊「台灣加油」，卻被大會工作人員請出場外。 （取自李柏毅臉書）

陳貴人以運動部訓輔委員身分隨隊，先前台灣隊在伯斯對決越南時就喊到「燒聲」，如今轉戰雪梨他依舊奮力應援，卻被大會保全多次要求坐下，雖然配合並持續加油，上半場結束賽會官員介入，宣稱球迷僅能喊出「中華台北（Chinese Taipei）」官方隊名，隨後在多人護送下離開體育場，對方還說：「我被告知你不能進行政治口號宣導，若有異議可向亞足聯投訴。」

台灣旗幟已沒收

喊名字也不行

陳貴人表示，當下很錯愕，「但人沒事，希望台灣足球繼續前進，千萬別對這件事掛心，最重要是女足加油！」但現場台灣球迷強烈不滿，有人憤慨地說：「我們是台灣人，不是中華台北人。賽會已沒收印有台灣字樣的旗幟與上衣，現在竟然連喊出國家名字都要被審查？」

運動部：奧會模式

不及於觀眾席

運動部回應，依「洛桑協議」我代表隊參與國際奧會相關活動所使用名稱為「中華台北」，即所謂「奧會模式」，除非入場門票另有規定，否則應不及於觀眾席，已請足球協會與主辦單位溝通有無執行不當情形，並適時向亞足聯反映。

陳貴人有球隊AD卡

足協恐挨罰

足協透露，亞足聯確實提醒現場遵守「奧會模式」，由於陳貴人有台灣隊AD卡，若被視為隊職員，涉及亞足聯紀律守則第72條「協會違反政治中立原則」，罰則由亞足聯紀律委員會裁定；就算大會不知道陳貴人是隊職員，依亞足聯紀律守則第65條「觀眾行為不當」，協會恐得連帶負責2千美元（約6.4萬台幣）起跳罰款。

