自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

新北青年盃田徑賽》陳羿岑 400公尺輕鬆晉決賽

2026/03/12 05:30

陳羿岑昨在400公尺預賽登場，以58秒60晉級決賽。（記者林岳甫攝）陳羿岑昨在400公尺預賽登場，以58秒60晉級決賽。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕旅日女將陳羿岑昨在新北市青年盃全國田徑公開賽高中女子400公尺預賽，輕鬆跑出58秒60，以分組第1晉級決賽。

14歲時即躍居歷年第3傑

2023年才13歲的陳羿岑就奪下全國運動會女子400公尺金牌，並在2024年全中運，以53秒13把高懸31年的U20全國紀錄送入歷史，躍居歷年第3傑，僅次於全國紀錄保持人紀政、徐佩菁，外界也期待她能在今年達到名古屋亞運的參賽門檻53秒50。

去年赴日讀書 訓練嚴謹

去年賽季落幕後，陳羿岑就進入名古屋中京大學附屬中京高等學校就讀，想藉由不同的訓練環境提升實力。不過，日本剛結束冬季訓練，她這次以享受比賽並熟悉賽事強度為主，昨預賽只是小試身手。

今年農曆年陳羿岑的家人也專程到日本陪她，談到赴日4個月的生活，她表示，還算適應，語言有待加強，但基本溝通已沒問題。她最煩惱是在攝氏零下的氣溫照樣要按表操課，「跑起來不太舒服，花一段時間才適應。」

面對日式訓練，陳羿岑指出，日本訓練量沒特別多，教練花更多時間要求細節，所有人都很嚴謹，就算教練不在也沒有人會偷懶。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中