新北青年盃田徑賽》陳羿岑 400公尺輕鬆晉決賽

陳羿岑昨在400公尺預賽登場，以58秒60晉級決賽。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕旅日女將陳羿岑昨在新北市青年盃全國田徑公開賽高中女子400公尺預賽，輕鬆跑出58秒60，以分組第1晉級決賽。

14歲時即躍居歷年第3傑

2023年才13歲的陳羿岑就奪下全國運動會女子400公尺金牌，並在2024年全中運，以53秒13把高懸31年的U20全國紀錄送入歷史，躍居歷年第3傑，僅次於全國紀錄保持人紀政、徐佩菁，外界也期待她能在今年達到名古屋亞運的參賽門檻53秒50。

去年赴日讀書 訓練嚴謹

去年賽季落幕後，陳羿岑就進入名古屋中京大學附屬中京高等學校就讀，想藉由不同的訓練環境提升實力。不過，日本剛結束冬季訓練，她這次以享受比賽並熟悉賽事強度為主，昨預賽只是小試身手。

今年農曆年陳羿岑的家人也專程到日本陪她，談到赴日4個月的生活，她表示，還算適應，語言有待加強，但基本溝通已沒問題。她最煩惱是在攝氏零下的氣溫照樣要按表操課，「跑起來不太舒服，花一段時間才適應。」

面對日式訓練，陳羿岑指出，日本訓練量沒特別多，教練花更多時間要求細節，所有人都很嚴謹，就算教練不在也沒有人會偷懶。

