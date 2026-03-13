自由電子報
體育 即時新聞

經典賽》義戰轟出8強最後兩席 「不客氣， 美國」

2026/03/13 05:30

被視為「美國二隊」的義大利拿下分組第一，15日8強賽將迎戰波多黎各。（法新社）被視為「美國二隊」的義大利拿下分組第一，15日8強賽將迎戰波多黎各。（法新社）

上屆4強墨、古遭淘汰

〔記者龔乃玠／綜合報導〕世界棒球經典賽冠軍熱門美國隊，昨靠義大利隊長帕斯昆汀諾單場3響砲以9：1重挫墨西哥，起死回生晉級8強，明天上午將強碰史上首度殺進複賽的加拿大，希望能揮別預賽靠別人幫忙的恥辱，劍指暌違9年的經典賽冠軍和獎金700萬美元（約台幣2.2億元）。

美國隊長賈吉將領軍對決加拿大。（資料照）美國隊長賈吉將領軍對決加拿大。（資料照）

今年經典賽驚奇不斷，上屆闖進4強的墨西哥和古巴都止步預賽，加拿大則首度闖進8強，被視為「美國二隊」的義大利，更在B組重挫美、墨，狂掃4連勝。WBC史上首位單場3響的帕斯昆汀諾坦言，原本球隊不被看好拿下分組第一，「但我們相信自己做得到，我們真的做到了，這非常特別！」

預賽攻擊指數 義大利第2強

義大利有多達21位美國出生選手，僅次於美國隊，打擊火力卻不下老美本尊，4戰攻擊指數高達1.038，連同12轟，僅次於多明尼加，其中對美、墨就猛攻17分，讓美國隊嚇出冷汗。當上「老美救世主」的帕斯昆汀諾還笑說：「不客氣，美國。很高興看到你們能與我們一起加入這場派對。」

義大利先發投手諾拉以5局無失分宰制墨西哥，同樣是功臣之一，他說，義大利陣中沒有人關心美國隊是否晉級，「這是大聯盟的比賽，我們就是上場努力贏下比賽。」

若義大利在8強賽擊敗波多黎各，有可能碰上衛冕軍日本隊，義大利總理梅洛尼在參議院笑說，「我們代表隊在棒球發源地美國擊敗他們，今後會發生什麼，我也無法想像。」

經典賽預賽落幕，觀眾數爆炸性成長，特別是東京巨蛋在台灣球迷的助威下，總觀眾數高達36萬5274人，比上屆倍增，比下美國隊所屬B組的31萬471人，日媒直呼，這波東蛋熱潮要歸功於「台灣效果」，這種應援聲量讓人以為是在中職比賽。

