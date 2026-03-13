自由電子報
經典賽》韓多明開打 韓媒拿’06年奇蹟打氣

2026/03/13 05:30

多明尼加曾拿下2013年經典賽冠軍。（資料照）多明尼加曾拿下2013年經典賽冠軍。（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕經典賽奪冠熱門多明尼加昨狂掃4轟，最終以7：5擊敗委內瑞拉，在D組4戰全勝排名第一，明天早上6點半迎戰C組第二的南韓，兩隊首次在WBC交鋒，落敗的委內瑞拉名列D組第二，後天早上9點強碰C組第一的衛冕軍日本。

多明尼加火藥庫 已累計13轟

幾乎是大聯盟球星組成的多明尼加昨靠索托、馬提、小葛雷諾、小塔提斯先後開轟，用猛烈的全壘打攻勢轟垮對手，預賽團隊累計13轟，平均9.8打數量產1轟，豪華打線名不虛傳，明對南韓挑戰2009年墨西哥締造單屆14轟的賽史紀錄，推出王牌左投桑契斯先發，效力費城人的他去年在大聯盟戰績13勝5敗、防禦率2.50，預賽對尼加拉瓜先發1.1局失3分無關勝敗。

南韓教頭柳志炫昨到場觀看多委戰，儘管外界不看好南韓能過多明尼加這一關，不過他喊話，「我們會做好準備，打出一場好比賽。」韓媒《朝鮮日報》指出，2006年經典賽南韓戰勝由基特、A-Rod、小葛瑞菲領軍的美國，短期國際賽什麼事情都有可能發生。

日本隊前天飛抵邁阿密，隨即展開訓練。（產經新聞提供）日本隊前天飛抵邁阿密，隨即展開訓練。（產經新聞提供）

委內瑞拉對決大谷 保送上上策?

另一戰委內瑞拉派出蘇亞雷斯先發，有可能遭遇日本王牌山本由伸，蘇亞雷斯上季效力費城人拿下12勝8敗、防禦率3.20，今年球季以5年1億3000萬美元（約41億台幣）合約轉投紅襪，預賽他對荷蘭先發2局失1分奪勝投。

這屆賽事大谷翔平敲兩轟，包含對鄭浩均轟滿貫砲，打擊率5成56，解決大谷之道，委內瑞拉打擊教練卡布雷拉開玩笑說，「會讓他4打席都獲得保送。」

