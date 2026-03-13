自由電子報
體育 即時新聞

火腿一直關注林家正 台韓戰後出手

2026/03/13 05:30

林家正（左）加盟火腿，與古林睿煬當隊友。（資料照）林家正（左）加盟火腿，與古林睿煬當隊友。（資料照）

本壘指揮官成功旅日

〔記者龔乃玠／綜合報導〕日本職棒火腿隊昨宣布簽下經典賽台灣鐵捕林家正，新球季將與國家隊戰友古林睿煬、孫易磊當隊友，今年有機會在日職賽場看見「台灣隊投捕」組合，林家正直呼，很榮幸成為火腿隊的一員，會盡自己最大的努力助隊奪下日本大賽冠軍。

林家正近年在國際賽場爆紅，在本壘後方率領台灣隊奪下世界12強冠軍，今年經典賽也扮演主戰捕手，雖然預賽4場7打數僅敲1安，打擊率1成43，但對南韓之戰上演盜壘阻殺，更帶領古林繳出4局掉1分好投，讓火腿隊決定出手。

林家正去年以測試選手身分參加火腿秋訓。（資料照，取自火腿官網）林家正去年以測試選手身分參加火腿秋訓。（資料照，取自火腿官網）

期許為火腿奪日本一

火腿球團代理總經理木田優夫表示，去年秋訓曾讓林家正以測試選手身分參加訓練，此後也一直關注，「看到他在WBC的表現後，再次認為他能為火腿隊爭取日本一，因此最終決定和他簽約。」

林家正旅外資歷豐富，曾去過美國、加拿大、澳洲打球，原本今年和美國獨立聯盟隊伍簽約，日本火腿將為他買斷合約，在日本迎接新篇章，他表示，感到無比興奮與榮幸，多次來到日本交流、學習、比賽，這次投入日本職棒賽場，「我相信我有機會替日本火腿隊奪得日本一貢獻一己之力。」

