火腿一直關注林家正 台韓戰後出手

林家正（左）加盟火腿，與古林睿煬當隊友。（資料照）

本壘指揮官成功旅日

〔記者龔乃玠／綜合報導〕日本職棒火腿隊昨宣布簽下經典賽台灣鐵捕林家正，新球季將與國家隊戰友古林睿煬、孫易磊當隊友，今年有機會在日職賽場看見「台灣隊投捕」組合，林家正直呼，很榮幸成為火腿隊的一員，會盡自己最大的努力助隊奪下日本大賽冠軍。

林家正近年在國際賽場爆紅，在本壘後方率領台灣隊奪下世界12強冠軍，今年經典賽也扮演主戰捕手，雖然預賽4場7打數僅敲1安，打擊率1成43，但對南韓之戰上演盜壘阻殺，更帶領古林繳出4局掉1分好投，讓火腿隊決定出手。

請繼續往下閱讀...

林家正去年以測試選手身分參加火腿秋訓。（資料照，取自火腿官網）

期許為火腿奪日本一

火腿球團代理總經理木田優夫表示，去年秋訓曾讓林家正以測試選手身分參加訓練，此後也一直關注，「看到他在WBC的表現後，再次認為他能為火腿隊爭取日本一，因此最終決定和他簽約。」

林家正旅外資歷豐富，曾去過美國、加拿大、澳洲打球，原本今年和美國獨立聯盟隊伍簽約，日本火腿將為他買斷合約，在日本迎接新篇章，他表示，感到無比興奮與榮幸，多次來到日本交流、學習、比賽，這次投入日本職棒賽場，「我相信我有機會替日本火腿隊奪得日本一貢獻一己之力。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法