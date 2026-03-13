自由電子報
體育 即時新聞

經典賽》96刺殺、24助殺 台灣守備率完美

2026/03/13 05:30

台灣隊江坤宇完美鎮守游擊大關。（資料照）台灣隊江坤宇完美鎮守游擊大關。（資料照）

與韓、義都是0失誤

〔記者龔乃玠／台北報導〕經典賽台灣隊因打擊不振連續3屆在預賽止步，投手和守備數據倒是相當出色，不僅和南韓、義大利都是0次失誤，台灣隊投手群的團隊四縫線速球均速高達93.5英里（約150.47公里），高居預賽20國第7名，正式進入「投手黃金年代」。

早在開幕戰之前，日本隊巨星大谷翔平就曾說，對台灣隊的投手群印象深刻，今年預賽4戰553顆球，台灣隊投了245顆四縫線速球，均速飆破150公里，僅次於委內瑞拉、多明尼加、墨西哥、美國、日本和波多黎各，而且比上屆經典賽的89.5英里（約144公里）提升超過6公里。

投手群四縫線速球 均速破150km

不只火球男展現挑戰世界的速度，身後守備也堪稱銅牆鐵壁，今年共完成96次刺殺、24次助殺，全都沒失手，捕手也無捕逸，盜壘阻殺成功和失敗各2次，阻殺率高達5成，無論捕手或內外野都抹去過往台灣守備易軟手的印象，隊史首次在WBC預賽打滿4戰的年代以守備率1.000收尾，超越日本隊的9成85。

在守備的幫忙下，台灣隊和義大利、南韓都沒有非自責分。可惜的是，只有台灣隊未能打進8強，有滴水不漏的守備卻未能成為晉級的保證，下屆經典賽加強重點是打擊率僅1成86的打線。

