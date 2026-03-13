Team Taiwan經典之五》陳傑憲 你怎麼出現在二壘！

陳傑憲（資料照）

經典賽預賽昨落幕，台灣隊在C組和南韓、澳洲戰績同為2勝2敗，比較對戰失分率無緣晉級8強，4場熱戰出現許多令人動容的經典時刻，現在就帶領讀者一同來回顧。（記者羅志朋）

台灣隊長陳傑憲首戰澳洲左手食指就被砸到骨裂缺陣，台韓大戰賽前台灣隊總教練曾豪駒表明，「選手運動生命比輸贏更重要。」延長賽10局上他意外代跑二壘，先靠蔣少宏短打奮不顧身撲上三壘，再靠江坤宇突襲短打跑回超前分，他說，「為了國家榮譽，一切都值得。」

費爾柴德（資料照）

費爾柴德 願再披台灣隊戰袍

台美混血戰將費爾柴德揮別前兩戰5支0吞4K陰霾，對捷克改打3棒，與張育成共組「費成連線」，費仔2局上轟出隊史第3發滿貫砲，對南韓8局上再轟超前2分砲，每一轟都振奮人心，賽後他喊話，未來願意再為台灣披國家隊戰袍。

張育成 （資料照）

張育成 開轟必勝定律不滅

張育成連兩屆經典賽都扛台灣隊第4棒，這屆他連4場敲安、跨屆連8場貢獻安打，對日本6局下敲出團隊唯一安打，讓台灣避免隊史首度遭對手賞無安打比賽，對南韓之戰2局下從柳賢振手中轟出陽春砲，累計3轟獨居WBC隊史最多轟紀錄，「張育成開轟，台灣隊必勝」的定律不滅。

曾峻岳（中，資料照）

曾峻岳 哪裡跌倒哪裡奮起

上屆經典賽曾峻岳首戰巴拿馬面對4人次被敲2安另有2保送共失3分，從哪裡跌倒、從哪裡爬起來，這屆他對捷克後援1局無失分，台韓大戰10局下登板關門，只花9球讓對手3上3下順利守成，經典賽舉辦20年以來，台灣對南韓4戰全敗後終於拿下首勝，成為「新台灣守護神」，賽後他也流下英雄淚，「人總會長大，謝謝自己沒放棄自己。」

張政禹 （資料照）

張政禹 台灣有事超級任務

「台灣怪力男」李灝宇受傷退賽，張政禹3月4日中午人還在味全龍斗六春訓基地，3月5日中午首戰澳洲9局上他就以代打身分站上東京巨蛋打擊區，全場數萬台灣球迷報以熱烈掌聲。他從1月中跟著國家隊集訓，2月底才重返龍隊，一直處於備戰狀態，直到接到國家隊電話，終於完成經典賽美夢，機會是留給不放棄的人。

