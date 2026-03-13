瑞士公開賽》王柏崴扳倒楊燦 闖進8強

王柏崴昨在瑞士羽球公開賽扳倒加拿大選手楊燦，生涯首度晉級300等級賽事8強。（資料照）

300等級賽事首度晉8

〔記者林岳甫／綜合報導〕王柏崴昨在瑞士羽球公開賽男單16強賽，以21：18、21：8扳倒加拿大選手楊燦，生涯首度晉級300等級賽事8強。

世界排名46的王柏崴自從轉到土銀後，平時都和林俊易、蘇力揚等好手一起訓練，加上透過科學化訓練方式強化體能，去年打下高雄大師賽冠軍，也在紐西蘭北港國際賽、普吉府國際系列賽封王，今年目標是參加更多BWF世界巡迴賽，提升世界排名。

請繼續往下閱讀...

王柏崴本季在印尼、泰國大師賽都止步16強，這次瑞士站原本要打資格賽，不過在林俊易、戚又仁和加拿大賴浩俊等人退賽後獲得遞補資格。

遞補上陣 連2場直落二

王柏崴首輪以直落二打敗世界排名32的李佳豪，昨面對世界排名31的楊燦，首局在9：9平手後連得5分，先聲奪人，第2局在8：5領先時又連拿7分，奠定勝基，終結對戰2連敗。

台灣2組女雙 攜手晉8

女雙方面，世界排名37的林筱閔／汪郁喬以21：19、18：21、21：13力退世界排名第8的謝沛珊／洪恩慈；胡綾芳／鄭宇倢則以21：15、21：13擊敗楊筑云／林芷均，都是本季首度晉級8強。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法