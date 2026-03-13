世界室內拔河錦標賽》3金、3銀、3銅 台灣「拔」得頭籌

世界室內拔河錦標賽昨天在台北小巨蛋點燃戰火，身為地主國的台灣在本屆獎牌設計就別有巧思，將台灣形狀製作成金、銀、銅牌，希望藉由獎牌讓世界認識台灣。 （記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕世界室內拔河錦標賽昨在台北小巨蛋點燃戰火，台灣隊在首日公開組賽事共獲3金、3銀、3銅，展現拔河王國的實力。

景美女中小將在公開青少女480公斤級奪下金牌。 （拔河運動協會提供）

明後天錦標賽拚實力

世界室內賽首次在台灣登場，共有14個國家、地區超過千位選手參賽，昨天和今天進行公開賽，14、15日為重頭戲錦標賽，屆時將以國家隊之姿，尋求把金牌留在台灣。

台灣隊首日在公開女子500公斤級、公開青少女480公斤級都包辦金、銀、銅，公開混合560公斤級獲1金、1銅，公開男子600公斤級獲得銀牌。

田嘉蓉昨不當選手，改以教練身份率景美女中拔河隊出擊，在公開青少女480公斤級全勝奪金。她透露，過去到小巨蛋都是聽演唱會，這次以教練、選手身份進入小巨蛋，真的很感動，期待明天錦標賽的到來，要讓親朋好友知道拔河運動的精彩，為台灣守住金牌榮耀。

台灣形狀獎牌具巧思

本屆獎牌設計頗具巧思，以台灣形狀製成金、銀、銅牌。拔河運動協會秘書長卓耀鵬指出，歷屆獎牌樣式都大同小異，「印象中某屆有主辦國把自己國家形狀做成獎牌，如今首度在台灣舉辦賽事，我希望能設計一款專屬的台灣獎牌，設計理念也經過總會認可。」

不過，這次製作獎牌花了近百萬元，卓耀鵬笑說，「剛好遇到國際金屬價格飆漲，我們只能花更多錢製作獎牌。」

