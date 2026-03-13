自由電子報
體育 即時新聞

成人國際賽「桌」首冠 葉伊恬重返前50

2026/03/13 05:30

18歲小將葉伊恬擊敗日本世大運國手面田采巳，奪下生涯首座成人組國際賽女單冠軍。 （教練莊智淵提供）18歲小將葉伊恬擊敗日本世大運國手面田采巳，奪下生涯首座成人組國際賽女單冠軍。 （教練莊智淵提供）

台灣首位支線賽女單封后

〔記者許明禮／綜合報導〕18歲的智淵乒乓球館小將葉伊恬昨天在斯洛維尼亞舉行的WTT奧托切克支線賽女單決賽，以3:1逆轉日本萊茵魯爾世大運國手面田采巳，奪下生涯首座成人組國際賽冠軍，也是台灣球員首度在WTT支線賽女單封后，獲得125分積分，下週世界排名將重返前50，直逼生涯最佳的44名。

世界排名52的葉伊恬，頂著大會頭號種子的頭銜一路過關斬將，最後連續擊敗日本竹谷美涼、南韓劉叡潾及去年在世大運女子團體金牌戰為日本隊贏得決勝第5點的面田采巳等亞洲新生代好手，展現台灣年輕選手的衝擊力。

教練莊智淵表示，去年就為葉伊恬訂下打進世界排名前40的目標，今年目標不變，也希望她能拿下1座支線賽冠軍，畢竟，年輕選手需要1座國際賽冠軍來支撐她的心態、心氣和打法，「現在，伊恬已經踩出第一步了！」

莊智淵︰心態有明顯成長

莊智淵盛讚葉伊恬的特點是心態很穩定，比賽時情緒波動不會太大，也不會急躁，這一站5場比賽，葉伊恬有3場先輸掉第1局，其他兩場首局也都面臨局點，但她都能化險為夷拿下勝利，證明她今年在歷經亞洲杯、新加坡大滿貫賽等大賽的洗禮後，心態有明顯的成長，尤其第一次打決賽就能贏得冠軍更是難能可貴。

