體育 即時新聞

雷納德宰狼 快艇登上老8

2026/03/13 05:30

雷納德（左）昨火力全開攻下45分，率快艇痛宰灰狼。 （法新社）雷納德（左）昨火力全開攻下45分，率快艇痛宰灰狼。 （法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕雷納德昨火力全開攻下45分，率快艇寫下本季得分新高，終場以153：128痛宰灰狼，拉出3連勝，戰績33勝32敗也擠下3連敗的勇士，登上西部第8。

雷納德首節就開啟進攻模式，單節18分帶隊取得領先，他全場20投15中包括6顆三分球。馬瑟倫也貢獻22分，主控葛蘭德投進5顆三分球，斬獲21分，3人被視為快艇新一代「三劍客」。

快艇團隊三分球37投19中，命中率高達51.4％，犀利外線讓灰狼防線潰堤，灰狼一哥愛德華茲36分也白忙一場。

快艇交易截止日前把哈登送到騎士，但近7場6勝，完全看不出開季曾遭遇6勝21敗空前低潮。勇士一哥柯瑞因「跑者膝」傷勢預計再缺席至少5場，氣勢正旺的快艇有望鞏固分部第8。

雷納德指出，開季表現不佳，如今終於回到5成勝率，相信球隊能變得更好。

約基奇大三元 炸毀火箭

金塊球星約基奇繳出16分、13助攻、12籃板和5抄截，本季第25次大三元，穆雷砍進30分，兩人率隊以129：93輕取火箭，戰績40勝26敗名列西部第5。西部第3的火箭只領先第7的太陽2場勝差，競爭將更加白熱化。

