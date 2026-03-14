超前部署抗中打壓 女足今贏就前進世界盃

外交部駐澳代表處派人至伯斯支援協助台灣女足隊。（取自足協臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕亞洲盃女足賽8強戰台灣隊今下午1點對決強敵中國，力拚贏球直接搶下明年巴西世界盃門票，只不過，日前中國與亞足聯（AFC）在場邊打壓警告等小動作，已讓這場關鍵戰役帶有濃厚火藥味與政治色彩。

駐處派員支援

洽請澳警待命

台灣隊10日3：1擊敗印度，分組第2晉級8強，在觀眾席帶動球迷高喊「台灣加油」的前男足總教練陳貴人，卻被趕出場外，大會人員不但禁止球迷高喊「Taiwan」，甚至還有觀眾的加油旗幟、標語和T恤遭沒收，引發國人激憤。由於「奧會模式」應不涉及觀眾席，運動部已要求我國足協與AFC等單位溝通；外交部也由駐澳洲代表處派員赴伯斯當地協助支援，並洽請澳洲警方在比賽現場待命，確保我國選手及觀賽民眾獲得公平待遇。

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隊長陳英惠：

全力奮戰到底

力抗亞洲盃9度封后的中國衛冕軍，儘管賽史7度交手全敗，台灣隊長陳英惠毫無懼色，更對於全隊拚出的韌性與團隊合作充滿信心，受訪時強調會嚴格執行教練的戰術指示，專注於把賽前準備在場上發揮，「之前東亞盃交手過，這次再度碰頭，我們很清楚這是場硬仗。相信大家都會全力以赴奮戰到底，在場上付出一切，無論最終結果如何，都要享受比賽過程，並為全隊表現感到自豪。」

台灣女足泰籍總教練查克摩爾表示，團隊備戰狀態理想，球員體能恢復迅速且適應良好，「這確實是艱難挑戰，我們已經準備好激烈競爭並展現鬥志。」他認為，全隊歷經3場分組賽洗禮，不論攻守兩端都建立自信，積極尋求突破重圍，「能和傳統強權日本上半場0：0戰平就是證明，帶給大家極大鼓舞。當然明天的對手和戰術都不同，但只要專注自身，拚出團結作戰精神，我們有信心與這些頂尖球員一較高下。」

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