WTT重慶冠軍賽》拍落中國周啟豪 小林今抗宿敵張本

林昀儒（資料照）

連2年晉級8強

〔記者林岳甫／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒（見圖，資料照）昨在WTT重慶冠軍賽男單16強，以11：3、11：5、6：11、11：7拍落熟悉的對手中國周啟豪，取得冠軍系列賽7連勝，也連兩年在重慶冠軍賽晉級8強，今天將跟一生之敵日本名將張本智和交鋒。

世界排名第7的林昀儒和周啟豪為中國聯賽山東魏橋的隊友，昨小林前兩局都在中段擴大差距，成功取得聽牌。不過，世界排名22的周啟豪於第3局還以顏色，林昀儒第4局克服1：3落後，以10：4攻勢關門，收下對戰2連勝。畢竟跟周啟豪為聯賽隊友，林昀儒表示，「我們對彼此的打法都蠻熟悉的，所以上場就想要打出一場精彩比賽。」

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林昀儒在1月杜哈冠軍賽以5連勝之姿登頂，如今在重慶又連過2關，整體發揮相當不錯，連兩年晉級8強的小林希望今年能更上層樓。

鄭怡靜無緣續拚

林昀儒8強對決張本智和，將是今日眾所矚目的焦點戰役。林昀儒在今年杜哈冠軍賽4強對上張本智和，當時以4：3大逆轉，雙方對戰改寫為4勝8敗，決賽更以直落四橫掃南韓名將張禹珍，繼2023年法蘭克福冠軍賽後，相隔26個月再奪WTT巡迴賽冠軍。

女單方面，鄭怡靜以11：9、3：11、14：16、9：11不敵日本選手大藤沙月，無緣晉級8強。

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