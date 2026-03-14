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破張伯倫63年紀錄》連127場20分 SGA怎麼輸

2026/03/14 05:30

吉爾吉斯亞歷山大破張伯倫63年神紀錄，隊友朝他的頭頂倒水慶祝。（美聯社）吉爾吉斯亞歷山大破張伯倫63年神紀錄，隊友朝他的頭頂倒水慶祝。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「SGA」吉爾吉斯亞歷山大雙喜臨門，昨主場強攻技冠兩軍35分，連續127場例行賽達20分，打破名人堂球星張伯倫高懸63年紀錄，榮膺聯盟史上第一人，衛冕軍雷霆也以104：102險勝東部勁旅塞爾提克，沒讓紀錄夜留下遺憾。

「老實說，我沒想太多，尤其在球季中，因為有太多事得專注。但能與如此傳奇巨星放在一起討論，真的非常特別。」27歲的SGA手感發燙，第3節急停跳投得手突破20分關卡，把張伯倫連126場20分送入歷史，獨居領先還有望堆高障礙，樂得全場球迷起身鼓掌高喊：「MVP！MVP！」

身為上季年度及總冠軍戰雙料MVP，SGA此役火力旺盛，另貢獻9助攻、6籃板、2抄截與3阻攻，全能身手率地主險勝綠杉軍後說：「我們贏了，這才是最重要的。如果心態保持正確，共同合作就像團隊一樣緊密連結，並享受整個過程，相信就能取得佳績。」

塞爾提克踢館失利吞下2連敗，坐視雷霆7連勝穩居全聯盟龍頭，拿到34分的布朗不吝盛讚SGA，「他的職業精神與球技都非常出色，這些年的進步更有目共睹，我認為他的偉大之處就在穩定性，令人印象深刻。」

垃圾話刺激

東契奇大砍51分

此外，東契奇拚出51分，外加10籃板、9助攻的「準大三元」，助湖人142：130打敗來犯的公牛，4連勝戰績也超越火箭升至西部第3，賽後湖人一哥透露，進攻火力被公牛年輕前鋒布澤利斯的垃圾話點燃，「第2節我就感受到那股情緒，有人開始不友善嗆聲，所以把我喚醒了。」對此布澤利斯坦言適得其反，已學到教訓下回不會再這麼做。

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