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林詩翔經典賽洗禮 想讓自己變更強

2026/03/14 05:30

林詩翔在經典賽出賽2場共投1.1局，被打1支安打無失分。（記者李惠洲攝）林詩翔在經典賽出賽2場共投1.1局，被打1支安打無失分。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕經典賽台灣隊於11日凌晨返國，國手陸續歸建母隊，台鋼雄鷹吳念庭、林詩翔昨隨隊練習，但都沒在公辦熱身賽上場，連續兩屆參加經典賽的吳念庭對台灣隊4場預賽觀眾都破4萬人有點嚇到，首次入選國家隊的林詩翔經過大賽洗禮，開始思考如何變得更強。

吳念庭返台後只休息2天就隨台鋼練習。（記者李惠洲攝）吳念庭返台後只休息2天就隨台鋼練習。（記者李惠洲攝）

吳念庭推崇球迷

東蛋台式聲浪真的扯

吳念庭指出，這屆經典賽與2023年比較不一樣，從第1場開始就很有張力，看到台灣球迷把東京巨蛋變成台灣隊的主場，不禁笑說：「真的蠻扯的！又不是主辦國，感覺像在台北大巨蛋，應該大家都有嚇到，走在東京街頭，很容易遇到台灣人，看到那麼多人穿著Team Taiwan的帽Ｔ，實在是難以想像。」

林詩翔表示，國外打者的反應比國內打者更快，投手稍微有個地方沒有做對，很快就會被看出來，不是只有日本而是每隊都是如此，經典賽讓他體認不論在各個層面，距離頂級選手都還有一段路，但他不會羨慕而是想要接近，「從澳洲跟韓國那場結束開始，我就一直在思考，必須想辦法讓自己變得更強，我會持續跟教練團討論，如何更進步。」

吳念庭昨只做簡單揮棒，林詩翔只進行傳接球，兩人都覺得身體狀況沒有問題，只是經典賽的強度很高，感覺精神仍處在高壓狀態，回台後才開始放鬆。吳念庭認為，距離開幕戰還有2週，技術面需要時間去調整，「電腦開久了，也要關機散熱一下，我的步調會稍微放慢一點，希望開幕能用最好的狀態去比賽。」

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