經典賽》輸了就沒了 山本開綠燈搶勝

經典賽對戰圖

〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽衛冕軍日本隊明早8強賽推派山本由伸強碰委內瑞拉，考量超過50球要休4天，很高機率是本屆最終登板，日本隊監督井端弘和表示，希望他能盡力拚到最後，「我沒考慮後面的比賽，輸了就沒了，一定會積極換投去拿下這場比賽。」

日本隊在經典賽8強賽派出山本由伸對決委內瑞拉。 （取自侍日本網站）

明8強賽先發

大谷翔平昨在日本隊實戰投打練習投4局飆7K。 （產經新聞提供）

對決委內瑞拉

山本登板前，母隊道奇隊教頭羅伯斯意外脫口「投完8強就會歸隊」，只是球團隨即更正發言，強調山本會跟隨日本戰到最後。山本表示，「身體狀況感覺非常好，姿勢也越來越穩定，希望更有自信踏上投手丘。」他在6日對台灣隊登板繳出3局無失分好投，最速158.5公里。

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大谷LIVE BP練投

引發無限想像

大谷翔平昨在實戰投打練習登板，投4局用59球飆7K，由於狀況絕好調，令人聯想經典賽登板可能性，他強調，「已跟道奇球團有約定，希望在攻擊端做出貢獻就好。」但也語帶保留說道，場上可能會有沒料想到的狀況，不想把話說死，「只是現階段沒有登板計畫。」

今晨韓多戰

柳賢振領銜搶4強

委內瑞拉推派上季12勝左投蘇亞雷斯先發，教頭羅培茲不諱言，日本隊是非常純熟的隊伍，基本功又紮實，但還是有弱點，「蘇亞雷斯會做好準備，他總是能扛住有3、4萬名觀眾的大比賽。」

南韓隊今早強碰奪冠熱門多明尼加，推派38歲老將柳賢振先發，即便外界看好多明尼加勝出，南韓隊長李政厚霸氣說道，「這並不是高中生與職業球員的對決，而是各國菁英職業球員間的對決，不該畏懼。」宣示力拚暌違17年重返4強舞台。

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