自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

經典賽》多明尼加花式破壞力 10：0潰韓

2026/03/15 05:30

南韓在經典賽8強賽遭多明尼加重擊，7局提前結束比賽。（美聯社）南韓在經典賽8強賽遭多明尼加重擊，7局提前結束比賽。（美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕南韓隊長李政厚雖然以「不是高中生打職業選手」定調8強戰，南韓昨仍遭多明尼加全面擊潰，7局下被威爾斯夯出再見3分砲，終場以0：10遭提前結束，無緣延續「東京奇蹟」，也深切感受與世界強權莫大的差距。

2局下多明尼加小葛雷諾從一壘起跑，用頭部滑壘成功衝進本壘得分。（法新社）2局下多明尼加小葛雷諾從一壘起跑，用頭部滑壘成功衝進本壘得分。（法新社）

長打基本功 壘間秀真功夫

不被看好的南韓，尋求對手可能大意迎戰8強的突破口，多明尼加卻絲毫不給破綻，身價合計12.65億美元（約411億台幣）的小葛雷諾、索托，分別在2、3局大秀從一壘狂奔本壘的跑壘，2次得分帶動打線，其他快腿甚至還想偷點，前3局不靠全壘打就猛攻7分。

多明尼加教頭普侯斯直言，「我們不只能用球棒造成傷害，也能在壘間用積極搶攻。」多國打者狂選6次四壞球，最終靠威爾斯平單屆最多紀錄的全隊第14轟，宣示他們才是日本隊連霸之路的最大絆腳石，只要明天再擊敗美國，冠軍戰有望對上日本。

日本名將黑田博樹直言，多明尼加容易讓人以為靠長打贏球，但他們從預賽就很會選保送，有一票上壘率很高的打者，「連單季百分打點的大聯盟打者都會偷點，這麼多元的進攻模式，對守方來說非常棘手。」

韓投打失威 狼狽止步8強

韓、多戰比分仍像高中生被職棒選手震撼教育，面對先發投手桑契斯高達156公里的伸卡球，南韓毫無招架之力，5局狂吞8K，而韓投直球均速僅144公里，不僅跟多國相差9公里，全球20隊只贏捷克和澳洲。

總教練柳志炫直言，改變要從韓職做起，應讓土投獲得更多先發機會，培育更多好手，「希望這場比賽讓年輕球員成長，成為進軍大聯盟的契機。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中