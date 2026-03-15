經典賽》多明尼加花式破壞力 10：0潰韓

南韓在經典賽8強賽遭多明尼加重擊，7局提前結束比賽。（美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕南韓隊長李政厚雖然以「不是高中生打職業選手」定調8強戰，南韓昨仍遭多明尼加全面擊潰，7局下被威爾斯夯出再見3分砲，終場以0：10遭提前結束，無緣延續「東京奇蹟」，也深切感受與世界強權莫大的差距。

2局下多明尼加小葛雷諾從一壘起跑，用頭部滑壘成功衝進本壘得分。（法新社）

長打基本功 壘間秀真功夫

不被看好的南韓，尋求對手可能大意迎戰8強的突破口，多明尼加卻絲毫不給破綻，身價合計12.65億美元（約411億台幣）的小葛雷諾、索托，分別在2、3局大秀從一壘狂奔本壘的跑壘，2次得分帶動打線，其他快腿甚至還想偷點，前3局不靠全壘打就猛攻7分。

請繼續往下閱讀...

多明尼加教頭普侯斯直言，「我們不只能用球棒造成傷害，也能在壘間用積極搶攻。」多國打者狂選6次四壞球，最終靠威爾斯平單屆最多紀錄的全隊第14轟，宣示他們才是日本隊連霸之路的最大絆腳石，只要明天再擊敗美國，冠軍戰有望對上日本。

日本名將黑田博樹直言，多明尼加容易讓人以為靠長打贏球，但他們從預賽就很會選保送，有一票上壘率很高的打者，「連單季百分打點的大聯盟打者都會偷點，這麼多元的進攻模式，對守方來說非常棘手。」

韓投打失威 狼狽止步8強

韓、多戰比分仍像高中生被職棒選手震撼教育，面對先發投手桑契斯高達156公里的伸卡球，南韓毫無招架之力，5局狂吞8K，而韓投直球均速僅144公里，不僅跟多國相差9公里，全球20隊只贏捷克和澳洲。

總教練柳志炫直言，改變要從韓職做起，應讓土投獲得更多先發機會，培育更多好手，「希望這場比賽讓年輕球員成長，成為進軍大聯盟的契機。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法