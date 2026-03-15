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經典賽》相隔16年為韓出征 柳賢振黯然謝幕

2026/03/15 05:30

柳賢振在生涯國家隊終戰先發1.2局被KO。（路透）柳賢振在生涯國家隊終戰先發1.2局被KO。（路透）

〔記者羅志朋／綜合報導〕月底將滿39歲的南韓名投柳賢振，經典賽8強對多明尼加賽前喊話，會盡力讓這一戰不會成為這屆WBC國家隊最後一戰，結果昨他先發用40球只撐1.2局失3分苦吞敗投，賽後也表明，「這應該是我最後一次了。」

面對多國大聯盟巨星打線，柳賢振首局讓對手3上3下，2局下表現大崩盤，被敲3安另有2次保送，失3分黯然退場。

「真的很失望。」柳賢振說，因為自己的糟糕表現導致球隊輸球，非常令人失望，這場比賽留下許多遺憾，雖然輸了很可惜，但很榮幸能代表國家出賽。

柳賢振是2008年北京奧運金牌、2009年經典賽亞軍南韓主戰投手，過去國際賽堪稱「台灣夢魘」，2005年亞青、2007年亞錦賽、2009年經典賽、2010年廣州亞運預賽和金牌戰，柳賢振5度對台灣隊先發，最終南韓都獲勝。

繼廣州亞運後，柳賢振相隔16年再披國家隊戰袍，預賽對台灣隊先發3局失1分無關勝敗，被張育成轟陽春砲，昨慘遭KO，南韓教頭柳志炫賽後記者會先向他道謝，「柳賢振為了能在經典賽投球，在行動、態度和成績都展現典範，即使到了這年紀依舊保持競爭力，直到最後都盡到老將責任。」

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