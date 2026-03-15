經典賽2勝2敗 林岳平復盤攻略

林岳平（統一獅提供）

〔記者徐正揚／台南報導〕台灣隊本屆經典賽團隊投手防禦率5.63優於上屆的7.20，扣掉被日本7局提前結束失13分，對澳洲、捷克、南韓這3場僅失7分、平均防禦率僅2.52，連續兩屆都是教練團重要成員的統一獅總教練林岳平認為，「世界真的很大，我們還要再進步。」

林岳平指出，上屆擔任總教練，第1場輸巴拿馬後發現，打線可以打下很多分數，但投手會失更多分，這屆擔任投手教練，重點放在對上攸關勝敗的球隊要降低失分，對日本比較是用「下剋上」的戰略，因為賽前就評估很難贏，「攻擊、投手、守備，都必須要有好的發揮，以結果來看，最終戰績還是2勝2敗，很可惜沒能晉級。」

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林岳平認為，兩屆賽事的背景條件完全不同，不能簡化成「上屆打者好但投手不好、這屆投手好但打者不好」去比較，台灣隊也有戰力很好的選手，但要在頂尖賽事還能穩定發揮，真的很不容易，「這不是哪個教練去掌握就可以的，而是整個球隊的運籌，每個環節都要扣在贏球的軌道上，團隊目標是要贏球，沒有贏球就沒意義。」

林岳平表示，經典賽各隊都有一定的等級，像多明尼加這樣的球隊，即便徐若熙都未必能壓制，首戰沒贏澳洲相當可惜，但不能從投手掉3分、打者沒打下分數這2個面向去思考，「澳洲動用3位不同型態的左投，確實對我們有針對性，既然打者無法做出攻擊，投手就要努力壓低失分，這個信念要很強烈，只是很不幸，我們被打2支全壘打。」

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