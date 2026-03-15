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公辦熱身賽》19歲新獅先發 讓兄弟11上11下

2026/03/15 05:30

獅隊張宥謙用球數精簡，用55球先發5局無失分。 （統一獅提供）獅隊張宥謙用球數精簡，用55球先發5局無失分。 （統一獅提供）

〔記者徐正揚／台南報導〕統一獅與中信兄弟昨首次在公辦熱身賽交手，獅隊在19歲新秀張宥謙5局無失分的帶領下，配合打線前6局就取得9分領先，以10：1中止兄弟在公辦熱身賽的跨季4連勝，張宥謙表示，開季當然希望是在一軍，希望熱身賽的好表現讓教練看到。

張宥謙修正發力點奏效

張宥謙是獅隊2024年季中選秀會第2輪指名，昨是他首次在公辦熱身賽登板，自開賽起讓兄弟11上11下，只用55球就投完5局，僅被打2支安打。獅隊總教練林岳平表示，目前隨隊打公辦熱身賽的選手，開季都有機會在一軍，張宥謙這場的球路都壓得很低，製造對方很多無效的攻擊，「第一次看到他有這樣的內容，位置控制得很好。」

張宥謙指出，用球數精簡的主因在於很快搶到好球，加上第一次對兄弟，或許打者對他的球路比較陌生，春訓重點放在強化身體素質，體重從剛進球隊的68公斤增至77公斤，並針對投球機制進行修正，調整後的效果感覺不錯，「以往從啟動開始，球一離開手套就開始出力，修正發力點後，改為球快出手才開始出力。」

經典賽國手宋晟睿、江坤宇昨都隨兄弟練習，總教練平野惠一在大幅落後時做出驚喜調度，9局上先派宋晟睿接替岳政華守中外野，9局下再派江坤宇代打黃韋盛，讓現場觀眾兩度歡聲雷動，江坤宇也加碼回饋擊出安打，讓看台上的氣氛衝上頂點。

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