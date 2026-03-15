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亞洲盃女足》台灣門神無懼中國 正規賽0失球

2026/03/15 05:30

亞洲盃女足賽亞洲盃女足賽

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣女足昨於亞洲盃8強戰堅壁清野，資深門神程思瑜帶傷奮戰擋住衛冕軍中國強攻，締造國際賽對戰正規賽首度逼平未失球的隊史紀錄，可惜延長賽氣力放盡，最終0：2惜敗，雖然無緣4強，19日附加賽對決北韓仍有機會搶下明年巴西世界盃門票。

台灣隊門將程思瑜（右）帶傷上陣表現優異，擋住中國隊多次強攻衝撞。（美聯社）台灣隊門將程思瑜（右）帶傷上陣表現優異，擋住中國隊多次強攻衝撞。（美聯社）

程思瑜帶傷奮戰

拚到延長賽才落敗

面對人高馬大的中國隊兇猛攻勢，台灣後場祭出「鐵桶陣」，程思瑜靠著豐富經驗與拚勁，多次精彩撲救化解危機。

正規賽中國隊屢攻不下，直到延長賽第94分鐘才由王霜助攻邵子欽打破僵局。程思瑜雖然神勇擋下烏日古木拉12碼罰球，第118分鐘金坤發動突襲，球踢中台灣隊長陳英惠反彈入網，造成烏龍球也底定戰局。

澳洲伯斯現場數百名球迷高喊「Team Taiwan」加油聲中，台灣隊緊咬9度在亞洲盃奪冠的中國，雖未能終止對戰7連敗，附加賽若擊退北韓，仍將以前6名之姿進軍世界盃。台灣隊以小搏大，頑強鬥志與韌性令泰籍總帥查克摩爾感到滿意，直言有信心搶回勝利，「我為球員們驕傲，展現相當出色的對抗能力。我們還有機會拿到世界盃資格，會以更強大的姿態回到賽場。」

19日附加賽對北韓

續搶世界盃門票

門將王郁婷前役對印度撞傷頭部，程思瑜臨危受命表現優異，尤其處理高球判斷精準，絲毫無懼中國對手衝撞，「這場我相信可以拿下，學妹同樣有信心，就算最後沒達成，附加賽也能贏！」程思瑜直言延長賽惜敗，失望一下子就好：「我們想贏得下一場，就要爭取更多進球機會，現在團隊士氣正旺，大家調整找回狀態還能拚。」

神秘的北韓隊實力不容小覻，包括蔡恩英、金景英等主力本屆都有進球，小組賽3：0先勝烏茲別克、5：0痛宰孟加拉、最後1：2敗給中國，8強戰也以1：2不敵地主澳洲，台灣隊得做好打硬仗的準備。

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