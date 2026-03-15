打2劑PRP開保險 台灣女子拔河締造4連霸

台灣在世界室內拔河錦標賽奪女子500公斤級金牌，完成4連霸。（拔河運動協會提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕擁有主場優勢的台灣隊，昨在世界室內拔河錦標賽女子500公斤級如願完成4連霸壯舉，加上男子600公斤級、680公斤級和U23混合560公斤級也奪金，單日4金，達成全面制霸。

台灣女子拔河隊隊長田嘉蓉秀出台灣造型金牌。 （拔河運動協會提供）

連同男、混合級別 單日4金

以2025年世運會500公斤級6連霸成員為主體，台灣女將昨準決賽先勝泰國，金牌戰又拉倒強敵巴斯克，以全勝之姿完成4連霸。

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賽史僅蘇格蘭曾在男子600、680公斤級有過4連霸，如今台灣女將締造歷史，完成女子組首見4連后，全隊確定奪金更是樂不可支，這段期間集訓的辛苦都沒有白費。

總教練郭昇表示，全隊幾乎沒有在家比賽的經驗，這次從訓練就格外有動力，即使疲憊也能堅持下去。隊長田嘉蓉賽前打了2劑PRP，帶著右手腕軟骨破裂傷勢奮力出擊，她指出，很開心在小巨蛋完成連霸，讓世界看見台灣，70歲阿嬤也到現場為她加油，讓她更有力量。

過去男子680公斤級都是歐洲國家的天下，亞洲國家想殺出重圍難度頗高，台灣這次挾著主場優勢，準決賽直落二擊敗衛冕軍荷蘭，金牌戰又直落二戰勝歐洲強隊拉脫維亞，一舉在680公斤級封王，也寫下紀錄。

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