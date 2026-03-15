TPBL》夢想家5連勝 首節罰球有亮點

忻沃克（右）投進6顆三分球，是夢想家最穩定的射手。 （TPBL提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕氣勢正旺的夢想家昨在主場洲際迷你蛋砍進18顆三分球，終場以100：91擊退中信特攻，拿下5連勝，戰績15勝11敗持續鞏固聯盟第2的位置，今天將對決龍頭桃園雲豹。

18顆三分球決勝負

夢想家2月起就展現挑戰隊史首冠的氣勢，昨用三分球火力打江山，忻沃克投進6顆三分球，攻下20分，洋將班提爾命中5記三分彈，斬獲18分、9籃板，霍爾曼5顆三分球貢獻20分，林俊吉11分、張宗憲13分，蔣淯安雖只有2分進帳，另有6助攻、7籃板和4抄截，用不同方式幫助球隊。

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忻沃克本季出賽25場僅2場未投進三分球，堪稱夢想家最穩定的射手，主帥簡浩表示，忻沃克自我要求高，練球前就會找助教加練，「我也跟忻沃克強調，不管有沒有投進，一定要再出手展現苦練成果，讓他帶著滿滿信心上場。」

夢想家首節就獲得15次罰球，特攻卻是0罰，特攻總教練莫米爾直言，執教生涯首度見到罰球如此懸殊。特攻先發5人得分超過雙位數，阿巴西24分、馬可21分、內馬14分、謝亞軒13分、林韋翰11分，但板凳席熄火，僅貝奇7分、曾文鼎1分，其他替補球員上場都沒能做出貢獻。

新竹攻城獅昨靠洋將德魯28分，高國豪貢獻17分，113：97大勝高雄海神，戰績13勝11敗暫居第4。

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