PLG》洋基反客為主 葉惟捷擒拿勇士

洋基工程葉惟捷（左）妙傳給洋將德古拉（右）強攻籃框得手，兩人握拳歡呼。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕洋基工程擁有「雙塔」德古拉、庫薩斯在禁區製造優勢，狀元郎葉惟捷也把握出手機會，昨攻下生涯新高24分，率隊以102：94擊敗富邦勇士，隊史首度拿下2連勝，震撼台北和平籃球館。

生涯新高24分

隊史首度連勝

洋基工程前役在客場打敗台鋼獵鷹，昨克服德古拉首節就2犯的問題，和勇士展開拉鋸，上半場打完以55：51領先。德古拉第3節解套後肆虐禁區，單節進帳15分，葉惟捷貢獻9分，第4節一度領先勇士20分，快意收下2連勝。

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總教練李逸驊表示，當德古拉有犯規麻煩，其他球員頂住壓力，另外團隊區域防守變化讓勇士進攻節奏大亂，「我們現在慢慢找到進攻節奏，防守也有變好，我相信球隊能繼續往好的方向前進。」

備受期待的葉惟捷，14投8中包括4顆三分球，打出生涯代表作。他表示，禁區有德古拉、庫薩斯，「我們在外面就必須把握機會，有這樣的表現要感謝隊友的幫忙及教練團的鼓勵。」

勇士雖然只輸8分，但整體表現荒腔走板，投籃命中率不到4成，罰球命中率也未達6成，全隊只能依賴洋將，古德溫拿下27分，揚科維奇18分，阿庫斯13分、12籃板，本土球員僅陳又瑋得分超過雙位數，攻下11分。

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