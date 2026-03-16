經典賽》「義」軍突起 首次晉4強

帕斯昆汀諾（法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕預賽曾扳倒美國的義大利，昨在經典賽8強再次上演驚奇，靠著首局灌進4分氣勢，8:6險勝波多黎各，4強賽將遭遇擊敗衛冕軍日本隊的委內瑞拉。

首局灌4分 險勝波國

世界排名14的義大利，繼上屆在台灣首度打進8強後，今年再寫隊史新猷。義大利闖進4強看似驚奇，實際上全隊除了少數幾名是在義大利出生，多數主力成員都是義裔美籍，他們的全壘打慶祝方式也充滿義式風情，隊長帕斯昆汀諾會先呈上濃縮咖啡、開轟者再穿著義製西裝跳舞。

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多數主力是義裔美籍

帕斯昆汀諾出身美國維吉尼亞州，對於自己的義國血統，他說：「我知道有些人說我們是義裔美籍。但我對於我的根感到自豪，我的家族當年為了更好的生活移民美國，對於代表家族中的那些人打國家隊，我完全不覺得有什麼疑問。」

帕斯昆汀諾說，希望自己和隊友的表現能幫助義大利本土的棒球發展。而義國主帥、前美職捕手塞維里，則是義裔委內瑞拉人，退役後他在托斯卡尼設立棒球學院，為的也是培育更多本土人才。

教頭塞維里出生委國

有趣的是，塞維里的義裔委籍身分也引起委國媒體注意。委國媒體報導，球隊在擊敗日本後，下一戰的對手義大利不可小覷，其主帥更是深知加勒比海棒球文化。

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