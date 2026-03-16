自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

經典賽》「義」軍突起 首次晉4強

2026/03/16 05:30

帕斯昆汀諾（法新社）帕斯昆汀諾（法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕預賽曾扳倒美國的義大利，昨在經典賽8強再次上演驚奇，靠著首局灌進4分氣勢，8:6險勝波多黎各，4強賽將遭遇擊敗衛冕軍日本隊的委內瑞拉。

首局灌4分 險勝波國

世界排名14的義大利，繼上屆在台灣首度打進8強後，今年再寫隊史新猷。義大利闖進4強看似驚奇，實際上全隊除了少數幾名是在義大利出生，多數主力成員都是義裔美籍，他們的全壘打慶祝方式也充滿義式風情，隊長帕斯昆汀諾會先呈上濃縮咖啡、開轟者再穿著義製西裝跳舞。

多數主力是義裔美籍

帕斯昆汀諾出身美國維吉尼亞州，對於自己的義國血統，他說：「我知道有些人說我們是義裔美籍。但我對於我的根感到自豪，我的家族當年為了更好的生活移民美國，對於代表家族中的那些人打國家隊，我完全不覺得有什麼疑問。」

帕斯昆汀諾說，希望自己和隊友的表現能幫助義大利本土的棒球發展。而義國主帥、前美職捕手塞維里，則是義裔委內瑞拉人，退役後他在托斯卡尼設立棒球學院，為的也是培育更多本土人才。

教頭塞維里出生委國

有趣的是，塞維里的義裔委籍身分也引起委國媒體注意。委國媒體報導，球隊在擊敗日本後，下一戰的對手義大利不可小覷，其主帥更是深知加勒比海棒球文化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中