經典賽》最後一位出局 大谷嘗到痛「楚」

日本隊大谷翔平坦言自己實力不足，真的只能說非常不甘心。 （美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽日本隊巨星大谷翔平昨轟出首局首打席全壘打，帶起前段比賽的大好氣勢，未料最後3打席熄火，9局下更敲出內野高飛球遭再見接殺，成為最後一位出局者，他坦言自己實力不足，「真的只能說非常不甘心。」

日本隊球星山本由伸過往有「冠軍保證」的稱號。（路透）

上屆再見三振楚奧特

大谷上屆經典賽以二刀流之姿率隊奪冠，還對美國隊長楚奧特飆再見三振，撰寫夢幻劇本。今年剩一刀流應戰，昨4局下在得點圈的機會吞下三振，還在9局下成為最後出局數，本屆雖猛敲3轟，打擊率高達4成62，卻有苦澀的收尾。

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大谷坦言，對團隊來說，除了奪冠，其他結果或許都是失敗，未來國家隊的比賽，與其說是復仇，更想再次發起挑戰，「未來會以什麼樣的形式參賽，我還不確定，但希望能專注投入下一次的機會。」

山本砸冠軍保證稱號

另一位日本隊球星山本由伸過往有「冠軍保證」的稱號，在2019年12強、21年東京奧運、23年經典賽，甚至過去2年世界大賽都奪下冠軍，今年經典賽是他久違遇上重大挫敗，昨對委內瑞拉先發4局雖僅掉2分，仍進不了4強。他表示，這場輸球真的非常不甘心，但能再次穿上日本隊球衣打球是很棒的事情。

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