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萬金石馬拉松》蔡明忠2度出馬 富邦金為永續而跑

2026/03/16 05:30

富邦集團董事長蔡明忠（右6）與富邦員工視障陪跑志工服務團隊。（富邦金控提供）富邦集團董事長蔡明忠（右6）與富邦員工視障陪跑志工服務團隊。（富邦金控提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕新北市萬金石馬拉松昨於萬里翡翠灣盛大舉辦，吸引國內外跑者齊聚感受「台灣最美海岸馬拉松」賽道風光，熱愛運動的富邦集團董事長蔡明忠也再度參賽，身體力行為健康與永續而跑。

提供碳權

協助賽事碳抵換

富邦金控持續支持運動發展，和新北市政府攜手推動多元共融的參賽環境，並共促賽事綠色轉型。富邦金控也提供碳權予新北萬金石馬拉松賽事進行碳抵換，希望藉由全民參與的運動盛事，讓更多人關注氣候變遷議題。

這是蔡明忠第二度參賽，並與富邦員工視障陪跑志工服務團隊在現場交流路跑及運動經驗。他表示，面對氣候變遷挑戰，企業除持續推動自身營運減碳，更應發揮企業影響力，將永續與低碳理念融入日常生活。今年富邦持續透過提供碳權協助賽事進行碳抵換，期望讓更多民眾在參與運動的同時，理解碳管理與環境保護重要性，攜手邁向淨零未來。

富邦金控董事長蔡明興表示，萬金石馬拉松不僅是一場國際級體育賽事，更致力運動平權與社會共融，讓不同族群都能安心投入運動，展現運動平權與社會共融精神，這也與富邦「正向力量 成就可能」品牌精神不謀而合。

80人當志工

10組視障陪跑

今年賽事富邦金控共有80位志工投入賽事服務，並有10組視障陪跑，展現企業與社會攜手實踐永續價值。

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