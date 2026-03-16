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同場大三元 東契奇壓倒約基奇

2026/03/16 05:30

東契奇（右）最後0.5秒準絕殺，率領湖人險勝金塊。（美聯社）東契奇（右）最後0.5秒準絕殺，率領湖人險勝金塊。（美聯社）

湖人延長賽勝金塊

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東契奇、魏斯布魯克昨各自締造大三元，率領湖人和國王奏捷；明星中鋒約基奇24分大三元無用，金塊歷經延長賽仍不敵湖人，終止2連勝。

前役狂飆51分的東契奇，和里維斯聯手捍衛主場，拚出30分、11籃板、13助攻，尤其最後0.5秒準絕殺，率領湖人以127：125險勝金塊留下5連勝，更把約基奇的大三元比下去。

第4節最後5.2秒湖人落後3分，里維斯首罰破網，第2罰故意失手，搶下進攻籃板拋投得手，戲劇性扳成118平手，東契奇直言，「這很難做到，他能追平比分，基本上就決定勝負，整套執行堪稱完美。」

延長賽東契奇挺身而出，高難度後撤步跳投幫助湖人領先2分，隨後他又封阻小哈德威最後一擊，攻守全能鎖定勝局，「我用左手，向左後仰出手，職業生涯這樣做過好幾次，我相信自己的投籃。」

同天輝映 魏少炸沉快艇

西部戰績吊車尾的國王，在客場以118：109擊沉快艇，近4戰奪3勝，也斬斷快艇4連勝，37歲的魏斯布魯克寶刀未老，12分、12籃板、10助攻外加4抄截，締造本季第5次、生涯209次大三元，持續推高聯盟紀錄。

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