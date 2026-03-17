專訪張育成》這次豁出去哭 張育成Team Taiwan顯學

張育成（右）在經典賽對韓勝利後大哭。（資料照）

記者倪婉君／專訪

2026經典賽台灣擊敗南韓，張育成抱著隊友激動落淚的歷史性畫面躍上本報頭版。（記者李惠洲攝）

連續兩屆經典賽，張育成都在台灣隊預賽拿到2勝2敗後落下英雄淚，兩次的淚水意義大不相同，「這次比23年哭得還要嚴重，很像我的小孩在哭，就是豁出去哭的感覺。」相較上屆以1：7不敵古巴遭淘汰，張育成這次是為台灣首次在經典賽擊敗南韓而落淚，「想到背後的努力，又想到台灣人的期待，那時候真的忍不住大哭」。

張育成期待明年12強賽能再度入選國家隊，幫助台灣完成連霸，直取奧運門票。（記者李惠洲攝）

兩屆經典賽流淚

張育成檔案

贏韓意義格外不同

張育成生涯經典賽成績

張育成接受本報專訪的這天，剛好是南韓在經典賽8強戰0：10遭多明尼加扣倒淘汰，承擔敗投的先發投手，正是他在預賽開轟的38歲左投柳賢振。該役2局上的驚天一轟，張育成相中柳賢振第2顆142公里直球出擊，「他可能沒有控好，比較低角度，我就是抓那邊的位置，順勢攻下第1分。」由於情蒐做得充分，加上柳賢振隨年紀而球威下滑，張育成專心進攻好球帶，「他的球沒有以前快，但控球還是很準，我們就專注在好進攻的位置。」

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張育成寫下「永不放棄」。（記者李惠洲攝）

從2023年經典賽對義大利的追平兩分砲、對荷蘭的超大滿貫砲，張育成都在洲際球場用長打寫紀錄，這次場景轉到東京巨蛋，對手又是宿敵南韓，一開始的炸裂打響士氣，「感覺大家心裡只有刻著一個字『贏』，全隊一條心，真的很投入在每個moment。投打守和跑壘都做得非常到位。」台灣隊前兩戰相繼敗給澳洲、日本，對日還慘遭0：13扣倒，但全隊並未放棄，先從14：0大勝捷克重振士氣，再於延長賽10局以5：4氣走南韓，「真的沒有打過那麼緊張的比賽，那時候峻岳投出最後一顆，晟睿接到球的當下，真的很開心。」

為經典賽而生

放眼明年12強連霸

儘管張育成在上屆經典賽拿下預賽A組MVP，但賽後才得知台灣隊晉級無望，「那時真的很想去東京，聽到林立說，好像沒有辦法晉級，我忍不住流淚。」這次對南韓則是贏了就還有去邁阿密的一線生機，張育成也在這場史詩勝仗爆哭，他透露隔天聯盟約全隊聚餐一同觀看韓澳之戰，「那頓飯吃得滿緊張的，結果因為分差確定無法晉級。但沒關係，我們再來，希望下次是全勝晉級，不必靠其他人。」

連兩屆經典賽，加上經典賽資格賽，張育成都稱職扮演台灣隊第4棒，3項賽事累計20支安打和16分打點，儼然「為經典賽而生」，只可惜台灣最終名次僅13名，最佳成績仍是第8。放眼明年攸關奧運資格的世界棒球12強賽，張育成展現企圖心，「現階段就是準備好自己，如果有機會入選，就是盡全力打好每一顆球，希望可以連霸！」

【採訪側記／寫下永不放棄 這就是台灣隊】

採訪結束時，張育成在簽名板前思索許久，最後寫下「永不放棄」，「因為我就是一直保持不服輸的心態，然後就不要放棄吧。」從預賽0勝2敗的絕境，到2026年3月8日擊敗南韓寫下經典一役，他的4字箴言，為這支台灣隊下了最貼切的註解。

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