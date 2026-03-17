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專訪張育成》輸澳後的意外互動 贏韓一定要抱傑憲

2026/03/17 05:30

張育成的包包掛滿台灣隊回憶。（記者李惠洲攝）張育成的包包掛滿台灣隊回憶。（記者李惠洲攝）

記者倪婉君／專訪

台灣首度在經典賽擊敗南韓，張育成激動抱著陳傑憲痛哭。 （翻攝自中職臉書專頁）台灣首度在經典賽擊敗南韓，張育成激動抱著陳傑憲痛哭。 （翻攝自中職臉書專頁）

張育成在上屆經典賽的敬禮手勢成為經典，本屆賽事他在台灣擊敗南韓的經典一仗後，和隊長陳傑憲的擁抱畫面也深植人心。「我為什麼會抱他？」張育成揭曉擁抱背後的故事，其實是來自陳傑憲在首戰對澳洲受傷後對他的鼓勵，「我當下覺得太感動了！」

被鼓勵別有壓力

後面由隊長來扛

陳傑憲在本屆首戰對澳洲6局上就因觸身球砸到左手食指而傷退，終場台灣以0：3輸球，全隊踏出艱辛的第一步。張育成則說，「傑憲在受傷之後跟我說，我現在是球隊打擊這一塊、最重要的一份子，但他要我不要有壓力，後面有他扛，我沒有想到他會這樣鼓勵我。」

張育成總是給人自信印象，「我看起來像是沒有那麼緊張，但傑憲應該是很了解我，所以他才跟我講那幾句話，我就覺得我該好好醒了」。結果4場預賽，張育成場場敲安，還包括對日本的全隊唯一1安，而在對南韓一戰，更轟出本屆個人首轟，賽後他看到陳傑憲向球場敬禮時，就過去獻上擁抱，「他跟我講完那些話後，我就拋開一切，去自由發揮，很感謝他。」

「我現在的包包，都是掛有回憶的東西，只要看到那些東西，就會想起這次的台灣隊」，儘管那個擁抱無法像紀念物一樣隨身攜帶，但那一刻，已存在張育成腦中的記憶卡。

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