專訪張育成》無論艱難或開心 曾總提醒記得要笑

張育成（右）在經典賽資格賽和正賽兩度與教頭曾豪駒並肩作戰。 （取自中職臉書專頁）

記者倪婉君／專訪

張育成個性真誠、哭笑自在，經典賽比賽時認真盯著官方攝影機燦笑的逗趣畫面，吸引不少球迷討論。（記者李惠洲攝）

對張育成來說，台灣隊教頭曾豪駒很會帶心，也常關心球員：「最近狀況怎樣？壓力是不是太大了？」只是聽到曾總在本屆經典賽後的「畢業宣言」，張育成反過來關心地說：「可能他當國家隊總教練，真的有他的壓力在吧！」

曾豪駒從2024年3月18日確定接下台灣隊兵符，歷經12強賽冠軍、經典賽資格賽晉級，到本屆經典賽以2勝2敗於預賽止步，執教台灣隊完成3次國際賽任務，並在返台前以「畢業」兩字卸下國家隊總教練職務。

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肯定龍貓教頭 非常會帶心

張育成在2024年季中因揮棒過猛造成左手指關節挫傷，同年10月婉拒12強賽邀約，「其實每次台灣隊教練團詢問我時，我都很期待參賽，只是很怕身上有傷，會影響到整個團隊，一定要評估好自己的身體。」也因此他未能在上屆12強與曾豪駒並肩作戰，直到經典賽資格賽和本屆經典賽才開始接觸「龍貓教頭」。

「他就是很溫和的一個教練，不管場上場下都會討論打擊，也會叮嚀。」張育成認為曾總非常會帶心，也很會跟球員聊天，「不管場上做得好不好，他都會鼓勵、比一個愛心。每次看到我，他都會比一個微笑的手勢給我，提醒我要記得笑。」

張育成坦言，有時候真的沒辦法笑，但只要想到曾總的提醒，「我心裡面就會記得要笑」。

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