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專訪張育成》謝謝龍仔、灝宇 期待下次完全體

2026/03/17 05:30

張育成期待未來有更多旅外好手Team Taiwan。（記者李惠洲攝）張育成期待未來有更多旅外好手Team Taiwan。（記者李惠洲攝）

記者倪婉君／專訪

本屆經典賽多了混血戰將費爾柴德當隊友，張育成認為確實可以從他身上感染到正面能量，但也期待未來的台灣隊能夠更強，像這次因傷缺陣的李灝宇、強納森．龍都能加入，「希望下次再來，讓我們可以完全體、不要受傷地去比賽。」

感謝費仔正能量

不服輸拚勁感染全隊

經典賽台灣隊16名投手中多達9名旅外，野手群更有史上首名大聯盟等級的混血球星「費仔」助拳，他貢獻2轟、6打點的團隊最大火力，成為打線一大亮點。「費仔是一個很好的隊友，雖然他安安靜靜的，但帶給我們不服輸的感覺」，張育成指出，他在場上的拚勁有目共睹，就算被三振，還是保持正能量，去面對每一次的打席，值得大家跟他學習。

只是張育成也提到，包括李灝宇、龍仔因傷缺陣，真的很可惜，「我們一開始真的認為可以晉級，後來遇到傷勢不順，但還是沒有放棄，謝謝他們一開始答應要打台灣隊，對我們來說都是很好的戰力。」

在經典舞台上，張育成和全隊都見識到和日本隊的差距，直言：「落差真的還滿大的啊！被他們打爆之後，真的心裡覺得，實力差滿多的。這是我們台灣棒球需要進步的地方，還要再努力改進，才有辦法去跟他們對決。」張育成期待未來不只費仔，更多旅外好手都能參與Team Taiwan，讓這個團隊變得更強大。

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