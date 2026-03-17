專訪張育成》延續經典賽手感 帶領富邦第10年突圍

張育成要把經典賽的打擊節奏，帶進今年球季。（記者李惠洲攝）

記者倪婉君／專訪

去年避免動刀 如願為國效力

卸下經典賽台灣隊戰袍，張育成回到嘉義的富邦悍將春訓基地，他提醒自己打擊手感不能停，因為今年是富邦入主中職第10年，盼和隊友全力達成首度闖進台灣大賽的目標。

張育成去年9月下旬因右手肘骨刺提前關機，當時與防護團隊不斷商討，並在就醫檢查後得到「應該要動刀」的建議。不過，他感謝富邦集團董事長蔡明忠友人自美國返台協助評估，並在檢視MRI（核磁共振）結果後，「他跟我說，可以好好保守治療。」張育成因此避開動刀帶來的長期復原期，得以參加經典賽，去年12月宣布手肘無虞將為國效力，如今賽事結束後，身體狀況一切正常，準備銜接例行賽開打。

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張育成在上屆經典賽打出「國防部長」身價，富邦球團便積極爭取他返台參加選秀，並於2024年季中以狀元籤網羅，簽下總值最高9250萬的3.5年合約。合約總值並非中職史上最大張，但推估他平均月薪逾160萬元，至今仍是本土月薪最高球員。

首闖台灣大賽 相信悍將可以

富邦自2017年入主中職以來投入數十億，蔡明忠這次也赴東京巨蛋觀看經典賽，並發獎金肯定入選台灣隊的隊職員。對於球團休賽季的補強，張育成也看在眼裡，「我們球員就是盡全力打好每一場球賽，做好每一場內容，我相信進台灣大賽應該不是問題，就是相信彼此、互相鼓勵。」

「我現在必須要把經典賽的打擊節奏，帶入到今年球季，希望都能很順利地有所發揮。」張育成強調，打完經典賽不是關機再開機，而是要把當下的手感延續下去，「這個節奏不能停。」

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