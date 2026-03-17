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經典賽》再見三振惹議 美明搶第2冠

2026/03/17 05:30

多明尼加佩多摩（左）氣憤地高舉雙手，不可置信被再見三振。（歐新社）多明尼加佩多摩（左）氣憤地高舉雙手，不可置信被再見三振。（歐新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕經典賽史上陣容最豪華的美國與多明尼加昨在本屆4強賽正面交鋒，美國靠4局上擊出2發關鍵全壘打以2：1逆轉勝，連續3屆晉級決賽問鼎自2017年後的隊史第2冠，被認為冠軍戰提前上演的精彩好戲，卻在美籍主審布萊瑟判定再見三振後錯愕結束，也讓此役可能成為賽史最具爭議的比賽。

美國終結者米勒對佩多摩投出再見三振，幫球隊打入冠軍戰。（路透）美國終結者米勒對佩多摩投出再見三振，幫球隊打入冠軍戰。（路透）

2轟逆轉 險勝多明尼加

多明尼加於2局下靠卡米內洛砲轟2025年國聯塞揚獎得主史基斯先馳得點，美國於4局上靠韓德森、安東尼先後擊出追平、超前陽春彈扭轉戰局，9局下多明尼加2出局攻佔三壘，美國終結者米勒對佩多摩投出的第8球，從轉播的虛擬框框中看來完全沒有進入好球帶，布萊瑟竟然拉弓判定三振，準備跑上一壘的佩多摩氣憤地高舉雙手不可置信，賽後受訪時堅定表示：「我100％確定，那是誤判。」

沒進入好球帶 佩多摩喊冤

多明尼加總教練普侯斯賽後難掩遺憾，面對美語與西語媒體先後提問卻展現風度，他指出，不想把焦點放在最後1球，也不打算批評那個判決，兩隊都有出色的表現，打出非常精彩的比賽，只是命運沒有站在他們這邊，「雖然我對比賽結果感到失望，或許輸球是命中注定，這是兩支優秀球隊的對決，我為我的球員感到驕傲。」

不批評裁判

普總只能怪命運

美國繼2017、2023年再次晉級決賽，台灣時間18日上午8點將與義大利與委內瑞拉的勝隊爭奪冠軍，總教練迪羅薩提前宣布，將由大都會麥克萊恩擔任先發投手。

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