經典賽》今與委國交鋒 塞維里「義」氣相挺

義大利教頭、前大聯盟捕手塞維里今領軍對決母國委內瑞拉。（資料照，法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕昨美國擊敗多明尼加晉級冠軍戰，今天另一場4強賽由義大利隊和委內瑞拉隊爭取冠軍戰門票，勝者明天與美國隊爭冠。

義派羅倫森先發

委內瑞拉推出老虎隊體系的25歲右投手蒙特羅，義大利則推預賽曾擊敗美國隊的34歲資深右投羅倫森先發。義大利教頭、前大聯盟捕手塞維里談及先發人選說：「我選手時期和他交手多次，他就是最好的人選。」

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雙方交手前，塞維里的義裔委籍身分引起討論。塞維里母親是委內瑞拉人、父親是義大利人，兒時曾在委內瑞拉成長，選手時代則曾代表義大利隊出賽，退役後甚至在義大利當地開設棒球學院，如今要率隊出戰祖國。

羅奇歐也是義裔委籍

塞維里說：「若兩隊真的交手，那我就是義大利人。這是我的工作，也是我穿在身上的球衣。」和塞維里有相同身分的，還有4強戰前才加入球隊的內野手、守護者隊羅奇歐，因祖父有義大利血統，羅奇歐一加入義大利隊，就準備面對自己母國。

委內瑞拉隊前一戰淘汰衛冕軍日本，再勝義大利即可與美國爭冠，委、美雙方3年前的上屆經典賽曾在8強戰遭遇，當時美國9：7贏球。委內瑞拉阿庫尼亞、蘇亞雷斯等人，當時也在陣中。

義大利隊則是預賽擊敗過美國，當時還曾讓美國隊一度陷入「算數學」淘汰危機。隔日擊敗墨西哥隊後，美國才和義大利攜手晉級，當時隊長帕斯昆汀諾受訪笑說：「不客氣，美國。」如今義大利只要再勝，雙方就能再次碰頭。

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