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經典賽》不挺「瞎眼」判決 基特︰導入電子好球帶

2026/03/17 05:30

名人堂球星基特表示，下屆經典賽可能導入自動好壞球判決系統 。（資料照）名人堂球星基特表示，下屆經典賽可能導入自動好壞球判決系統 。（資料照）

〔記者徐正揚／綜合報導〕美國與多明尼加在本屆經典賽4強賽演出精采的投手大戰，最終卻在美籍主審布萊瑟拉弓再見三振的爭議判決中畫下句點，瞬間在媒體與網路引發熱議，連《ESPN》知名記者帕桑賽後都在社群發文「比賽不應該用這種方式結束，真的太丟臉了。」名人堂球星基特、沙巴西亞不約而同認為，下屆經典賽可能導入自動好壞球判決系統（俗稱電子好球帶）。

最後2局4誤判 不利多國

根據該役的主審好球帶報告，布萊瑟全場只判錯7球，有5球出現在多明尼加進攻時，有4球集中在關鍵的最後2局，偏差最多就是再見三振的最後1球，其次是8局上索托未出棒遭三振的第4球。A-Rod表示，這麼重要的比賽，如此關鍵的時刻，卻因為1顆不是好球的投球而結束，真的非常令人遺憾，「最後1球比好球帶低4英寸（約10公分），那個位置布萊瑟常常會撿。」

大聯盟將於今年球季啟用電子好球帶，打者、投手或捕手對主審好壞球判決有異議可立即挑戰，每隊每場有2次機會，挑戰成功不扣次數，本屆經典賽並未導入。基特表示，不希望看到比賽以那種方式結束，幾乎可以確定，下屆會導入電子好球帶；美國隊總教練迪羅薩表態贊成，認為也許下屆就會採用；沙巴西亞在社群發文：「雖然我支持美國隊，但不認同最後那個判決，我們要電子好球帶。」

6位裁判只有2位非美籍

美多戰另一個引人注意之處，在於場上6位執法裁判只有2位是非美籍，不僅一、二、三壘審都是美籍裁判，連主審竟然也由美籍裁判擔任，不同於世界棒壘球總會（WBSC）主辦的國際賽，裁判優先迴避在母國球隊比賽擔任主審的作法。

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