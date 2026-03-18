東超季後賽今燃戰火》西納、神Q勤「王」 對決宇都宮皇者

西納（東超提供）

〔特派記者粘藐云／澳門報導〕上季在東亞超級聯賽獲得季軍的新北國王，本季成為聯盟史上首支連3季闖進季後賽的隊伍。今年少了前NBA球星林書豪助拳，國王找來伊朗明星後衛西納和「護國神Q」戴維斯，今晚將對決日本B聯盟宇都宮皇者。

戴維斯（東超提供）

國王上季在林書豪帶領下奪下季軍，締造隊史東超最佳戰績。本季他們在小組賽打得艱辛，最後以3勝3負驚險拿下季後賽門票。針對新援的狀況，總教練洪志善表示，整體漸入佳境，但還需磨合得更快一些，西納融入狀況算很快，也是很認真的球員，「他的防守等級可能和愷諺差不多，但他更年輕、更有力。」

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至於回歸的戴維斯，洪志善認為，他的能力無庸置疑，雖然已43歲，但短暫的上場時間還是能為球隊帶來一定助力。值得一提的是，去年洪志善以球員身份參與東超，這回執掌兵符，他笑說：「當然更累啊！要準備的東西太多了，心態完全不一樣，希望能維持慣例晉級4強。」

超強亞洲對手

必須快打反制

首度打季後賽的林彥廷對於碰上宇都宮相當興奮，他直言，若彼此不是對手的話，他會覺得這支球隊在亞洲無懈可擊，真的很難打。他曾和旅日的游艾喆和富邦勇士球員打聽，希望找出對方的弱點，「基本上就是要打快，想辦法咬住，打到第4節後要提升成功率。」

林彥廷說：「真的很興奮，沒有任何畏懼的感覺！跟強的隊伍交手會讓我去思考要怎麼對付他們，這會是一種成長。」過去被譽為「政大航空」的他，是否有機會在東超露一手扣籃，他笑說：「要把力氣花在防守，但有機會可以試試。」

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