經典賽》美、委今爭冠 政治話題插花

美國 vs.委內瑞拉攻守數據

委內瑞拉逆轉義大利

美國推出生涯僅8場先發的24歲大都會新人麥克萊恩先發。

（資料照，法新社）

首次晉級冠軍戰

委內瑞拉由32歲響尾蛇資深左投E.羅德里奎茲應戰。

（資料照，歐新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕委內瑞拉昨在7局上2出局後連續4支安打，攻下3分，加上牛棚守成，終場4：2逆轉義大利，首次打進冠軍戰，今天上午8點決戰邁阿密，將和連3屆進決賽的美國隊爭奪2026年世界棒球經典賽冠軍。

委內瑞拉由32歲響尾蛇資深左投E.羅德里奎茲應戰。

（資料照，歐新社）

擲硬幣 美後攻、當主隊

委內瑞拉經典賽最佳成績是2009年第二屆季軍，美國則在尋求2017年以來首座冠軍。委、美兩國各項攻守數據旗鼓相當，且因戰績同為5勝1敗，擲硬幣決定後由美國擔任主隊、後攻。美國隊推出去年首登大聯盟、生涯僅8場先發的24歲大都會新人麥克萊恩先發；委內瑞拉則由響尾蛇32歲資深左投E.羅德里奎茲先發應戰。由於雙方大聯盟名將如雲，精彩可期。

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阿庫尼亞發豪語

讓全世界認識委國

委內瑞拉上屆在8強賽以7：9不敵美國，指標球星阿庫尼亞說，大聯盟勇士隊奪下世界大賽冠軍時，他很遺憾因傷沒能上場，感謝上帝讓他代表國家有另一次爭冠機會，「我們會盡全力，讓全世界認識委內瑞拉。」

美軍1月閃擒馬杜羅

川普︰第51州如何？

美軍1月份閃電突襲委內瑞拉，生擒總統馬杜羅夫婦，目前2人仍在聯邦監獄內。誰也沒料到，經典賽卻鋪陳美、委冠軍戰這齣壓軸戲碼，未演先轟動。美國總統川普昨還發文，寫下：「哇！委內瑞拉今天在經典賽準決賽擊敗義大利。他們看起來很棒。最近委內瑞拉發生許多好事！我很好奇這種魔力怎麼來的？第51州，大家覺得呢？」

由於佛州邁阿密擁有全美最龐大的委內瑞拉社群，昨四強戰已經展現另類主場優勢，預料今天現場氣氛將嗨翻天。也有社群媒體上的球迷呼籲熱衷現身體育大賽的川普不僅應出席觀戰，最好還能為比賽開球。

義大利昨四強戰，2局下先拿2分，委內瑞拉蘇亞雷斯4局開轟追回1分，7局上，阿庫尼亞、賈西亞這對堂兄弟分別擊出追平安和超前安。勝利組後援巴扎多、A.馬查多和終結者帕倫西亞，後3局合計讓義大利9上9下，義大利吞下本屆首敗，但也締造隊史最佳成績。

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